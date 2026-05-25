Israel intensificará los ataques en el Líbano “para aplastar” a Hezbolá

El ejército israelí amplió sus ataques en el sur y el este del Líbano, después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciara que buscará “aplastar” a Hezbolá, a pesar de la tregua que rige desde el 17 de abril.

Varios ataques tuvieron como objetivo localidades cercanas a la ciudad de Tiro, así como la región de Nabatiye, según la estatal Agencia Nacional de Información.

La aviación israelí llevó a cabo ataques en el este del Líbano, informó la ANI.

Decenas de ataques israelíes también han tenido como objetivo varias ciudades y pueblos del sur del Líbano, causando tres muertes, dijo la ANI.

Pese a la tregua...

El ejército israelí había emitido advertencias para evacuar más de diez localidades, situadas en su mayoría en las regiones de Jezzine y Nabatiyé, y otras para la ciudad de Tiro y sus alrededores, incluido el campo palestino de Rachidiyé.

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La noche del lunes, el ejército anunció en un comunicado que había “atacado a lo largo del día más de 70 emplazamientos e infraestructuras de Hezbolá, utilizando alrededor de 85 municiones en varias zonas del Líbano”.

Los bombardeos israelíes han causado al menos 3.185 muertos en Líbano desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, según el último balance del Ministerio de Salud difundido el lunes, es decir, 34 muertos más con respecto al balance del día anterior.

Frontera entre Israel y Líbano. / Manfredo Pinzauti Ampliar Frontera entre Israel y Líbano. / Manfredo Pinzauti Cerrar

Normalizar relaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a Arabia Saudita, Catar y Pakistán a normalizar sus relaciones con Israel, como parte de un acuerdo de paz con Irán, lo que suma incertidumbre a las negociaciones para terminar con la guerra en Oriente Medio.

Pese a la presión interna, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que se puede alcanzar un acuerdo “grandioso y significativo” con Irán o ninguno.

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Después, el mandatario instó en un mensaje en las redes sociales a varios países de mayoría musulmana a normalizar sus relaciones con Israel como parte de un acuerdo de paz con Irán.

El mandatario argumentó que “después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos para resolver juntos este rompecabezas tan complicado, debería ser una obligación que todos estos países, como mínimo, suscriban los Acuerdos de Abraham”, firmados a partir de 2020 y que normalizaron las relaciones entre Israel y los países árabes.

“Los países en cuestión son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (¡ya es miembro!), Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin (¡ya es miembro!)”, añadió.

En los países musulmanes que ya son parte de los Acuerdos de Abraham, dichos convenios gozan de poca popularidad entre sus habitantes, sobre todo porque no abordan el conflicto palestino-israelí.