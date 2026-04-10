Colombia responde a nueva medida de Ecuador: canciller Villavicencio solicita entrada a Mercosur
Colombia y Ecuador se enfrentar a una nueva tensión.
La tensión entre Colombia y Ecuador parece no tener freno, ahora se intensificó con la nueva crisis entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
la relación entre los dos países está muy sensible, desde que el gobierno de Ecuador decidió imponer aranceles a productos colombianos, como una medida ante los desacuerdos por una presunta ausencia de medidas de seguridad en la zona de frontera.
Colombia respondió también con aranceles para productos ecuatorianos; sin embargo, el Gobierno Nacional ha tratado de mediar la relación, sin recibir respuesta alguna.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...