Colombia responde a nueva medida de Ecuador: canciller Villavicencio solicita entrada a Mercosur

La canciller, Rosa Villavicencio, habla durante una rueda de prensa el jueves 8 de enero en Bogotá. FOTO: EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega

La tensión entre Colombia y Ecuador parece no tener freno, ahora se intensificó con la nueva crisis entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.

la relación entre los dos países está muy sensible, desde que el gobierno de Ecuador decidió imponer aranceles a productos colombianos, como una medida ante los desacuerdos por una presunta ausencia de medidas de seguridad en la zona de frontera.

Colombia respondió también con aranceles para productos ecuatorianos; sin embargo, el Gobierno Nacional ha tratado de mediar la relación, sin recibir respuesta alguna.