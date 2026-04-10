Petro tras incremento de los aranceles por parte de Ecuador: “el fin del Pacto Andino para Colombia”

Mapa de Colombia y Ecuador, presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. Fotos: Getty Images / (Colprensa – Catalina Olaya) / (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)

El conflicto entre Ecuador y Colombia parece no parar, ahora se le suma la nueva decisión del Gobierno del país vecino de incrementar la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia.

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la decisión de Ecuador de elevar al 100% la tasa de seguridad para las importaciones de Colombia, y aseguró que “Significa el fin del Pacto Andino para Colombia”.

Mencionó que es el momento que la canciller Rosa Villavicencio inicie el paso en el Mercosur para ser socios plenos y de esta manera poder “dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza”.

¿Por qué tomo Ecuador esta decisión?

Los desencuentros entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa siguen marcando la agenda.

El más reciente percance fue luego que Petro dijera que el exvicepresidente Jorge Glass es un “preso político“. Esto no le cayó muy bien al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, y mandó a la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, a que confirmara la suspensión de las mesas técnicas de diálogo con Colombia, con las que buscaban detener la guerra comercial entre los dos países.