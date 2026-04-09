Presunto profesor de español norteamericano es ubicado por causar riñas en colegios en Rionegro

Rionegro, Antioquia

La información sobre el norteamericando llegó por medio de grupos en los colegios de este sector de la ciudad y los padres de familia advirtieron sobre la presencia de este sujeto extranjero de 46 años y el ingreso que estaba ejerciendo a distintas instituciones educativas.

Los reportes del municipio de Rionegro aseguran que las declaraciones indican que el ciudadano se habría hecho pasar como docente de inglés y posterior, lanzó amenazas a los estudiantes.

Aparentemente, el sujeto generaba algunas riñas e incluso generando algunas amenazas contra algunas personas en los espacios educativos. El Secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, se pronunció ante el hecho y entregó detalles en relación a la ubicación del ciudadano.

Según el funcionario y conocimientos de la Secretaría de Seguridad, habría entrado por lo menos a tres colegios. De la mano de la Policía Antioquia y la Policía de Rionegro se ubicó a esta persona.

Si bien el norteamericano no posee una orden de captura vigente, las autoridades atendieron las riñas que propició y se le impuso un comparendo. Su estado de alteración desembocó también en que el sujeto fuera trasladado al Centro de Traslado por Protección (CTP) en el municipio de Rionegro.

En adición, se reportaron también casos en Envigado y El Retiro con el mismo norteamericano. Según comunicaciones con Migración y la Embajada de Estados Unidos, en una institución donde enviaba correos electrónicos amenazantes y ofensas en redes sociales contra directivos y administrativos el presunto profesor de español ya posee orden de captura activa en el país norteamericano.

El Secretario de Seguridad confirmó que en estos diálogos se busca la expulsión inmediata del ciudadano para el país de origen. Ahora se encuentra a disposición de Migración Colombia donde se evalúa su deportación.