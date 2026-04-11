Capturas e incautaciones de licor adulterado: operativo contra el microtráfico en Engativá

Operativo interinstitucional contra el homicidio y el microtráfico en la localidad de Engativá, las autoridades lideras por la Secretaria de Seguridad

En medio de un despliegue operativo interinstitucional contra el homicidio y el microtráfico en la localidad de Engativá, las autoridades lideras por la Secretaria de Seguridad lograron la captura de tres personas, el hallazgo de más de 50 botellas de licor adulterado y 120 envases vacíos que, al parecer, serían utilizados para adulterar bebidas alcohólicas.

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En uno de los establecimientos comerciales inspeccionados, ubicado en el sector de Santamaría, las autoridades encontraron 25 botellas de licor adulterado de diferentes marcas, entre las que se encontraban aguardiente y ron, listas para ser vendidas a los clientes.

Durante la verificación, realizada con el apoyo de peritos especializados, se evidenció que los productos no cumplían con las condiciones legales para su comercialización, por lo que de inmediato se procedió a la captura de dos personas: el administrador del lugar y un empleado que atendía el establecimiento al momento de la intervención.

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Ambos fueron judicializados por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Adicionalmente, el establecimiento fue suspendido por 10 días por incumplir la normatividad relacionada con la comercialización de estos productos adulterados.

En un segundo establecimiento intervenido en la zona, las autoridades hallaron 27 botellas de licor adulterado de distintas marcas, así como una bodega en la que se almacenaban 10 cajas con 120 botellas vacías, elementos que serían utilizados para la fabricación y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas.

Ante estos hechos, fue capturado el administrador del lugar por el mismo delito. Este establecimiento también fue suspendido por las irregularidades detectadas.

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Este operativo fue realizado por unidades especializadas de la Policía, la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía Local y peritos de la empresa Diageo. En total, se verificaron cuatro establecimientos, de los cuales tres fueron suspendidos, entre ellos los dos donde se encontraron las botellas de licor adulterado.