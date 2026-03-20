Cundinamarca refuerza controles para las ferias: en 2025, incautaron más 11.800 botellas adulteradas

Cundinamarca refuerza el control para prevenir la comercialización de licor adulterado durante la temporada de ferias, fiestas patronales y conciertos. En 2025, la cifra no fue menor. 11.804 botellas de licor adulterado fueron retiradas del mercado y 12.136 insumos incautados en diferentes operativos realizados en el departamento.

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Debido a las importantes cifras en 2025, la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), a través del Grupo de Apoyo Contra el Licor Adulterado (GAGLA), ya avanza en una estrategia preventiva para este año que se realiza articulación con alcaldías municipales, autoridades distritales y departamentales, así como la Policía Fiscal y Aduanera.

Estos operativos se desarrollarán en todo el departamento, pero tendrán una relevancia en ferias, conciertos y celebraciones tradicionales, con el objetivo de reducir el riesgo de intoxicaciones y evitar emergencias médicas asociadas al consumo de bebidas ilegales.

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“La recomendación es clara: comprar licor únicamente en establecimientos confiables. El licor debe adquirirse en canales formales. Evitar la informalidad puede prevenir una tragedia”, dijo Nicolás Forero Obregón, gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

Asimismo, la Empresa de Licores ha hecho un llamado a la corresponsabilidad entre autoridades, comerciantes, organizadores de eventos y ciudadanía. Asimismo, invitó a los consumidores a desconfiar de precios inusualmente bajos, evitar compras en la calle y reportar cualquier situación sospechosa ante las autoridades locales.