CCS refuerza alertas por licor adulterado y recuerda línea de atención para casos de intoxicación

Ante el aumento del consumo de bebidas alcohólicas que suele presentarse durante las festividades decembrinas, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), a través del Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos (Cisproquim), hace un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención frente al consumo de licor adulterado y a utilizar la línea de atención gratuita y disponible 24/7 para orientación experta e inmediata ante cualquier sospecha de intoxicación o inquietudes sobre seguridad de productos químicos o bebidas alcohólicas.

Las intoxicaciones por alcohol adulterado, especialmente con metanol un compuesto tóxico que puede causar daño neurológico, ceguera y la muerte continúan siendo un problema que requieren atención pública y responsabilidad ciudadana.

En lo que va del año, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha confirmado 89 casos de intoxicación por metanol en Colombia, con afectación en ciudades como Barranquilla, Valle del Cauca y Bogotá, lo que subraya la persistencia de estos riesgos para la salud pública.

“Queremos alertar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger su salud y su vida frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas que no cumplen con los estándares de calidad y seguridad y que, con frecuencia, circulan en el mercado informal. Reiteramos la necesidad de practicar un consumo responsable y moderado, verificando siempre la autenticidad del producto antes de adquirirlo o consumirlo, explicó Adriana Solano Luque, presidenta del CCS.

Recomendaciones del Consejo Colombiano de Seguridad para proteger su salud y la de sus seres queridos:

Consuma bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos reconocidos y autorizados, donde se garantiza la trazabilidad y legalidad del producto. Verifique cuidadosamente etiquetas, sellos, fechas de vencimiento y el registro sanitario del INVIMA antes de comprar o consumir una bebida alcohólica. Mantenga las bebidas alcohólicas lejos del alcance de menores de edad y evite su consumo por jóvenes, personas con condiciones médicas o en situaciones de vulnerabilidad. No adquiera licor en la calle ni en puntos de venta no autorizados, pues estos productos pueden no cumplir con los estándares de calidad y seguridad.

Estas recomendaciones coinciden con las directrices de las autoridades de salud y vigilancia sanitaria durante temporadas de mayor consumo de alcohol y riesgo de intoxicación, y son esenciales para evitar situaciones trágicas que han ocurrido históricamente en distintas regiones del país.

Línea de atención de Cisproquim: 01 8000 916012 a nivel nacional y (601) 288 6012 en Bogotá

En caso de duda, sospecha de adulteración o intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, el CCS reitera a la ciudadanía que la línea de información de Cisproquim está disponible de manera gratuita y permanente, con atención experta para orientar sobre signos, síntomas y medidas inmediatas que se deben tomar.

Esta herramienta es una alternativa de respuesta rápida, accesible para todos los colombianos, y está diseñada para brindar apoyo tanto a familias como a establecimientos comerciales ante cualquier inquietud relacionada con intoxicaciones y seguridad de productos químicos o bebidas alcohólicas.

La atención oportuna y la consulta a profesionales pueden marcar la diferencia entre un cuadro leve y uno de mayor gravedad o incluso fatal. Por ello, es fundamental que ante cualquier síntoma sospechoso de intoxicación —como visión borrosa, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito, mareos o pérdida de la conciencia— se busque asistencia médica inmediata y se contacte la línea de Cisproquim para recibir orientación especializada de forma gratuita.