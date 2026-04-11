Capturado uno de los más buscados por hurto en Putumayo: estaba robando en TransMilenio

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Teusaquillo, lograron la captura de dos hombres señalados por robo.

Los hechos se registraron en la avenida Caracas con calle 37, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje atendieron el llamado de la comunidad, que alertaba sobre el robo de un teléfono en una estación de TransMilenio.

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Durante el procedimiento de judicialización, se verificaron los antecedentes de los capturados mediante un dispositivo PDA (Asistente Personal Digital), evidenciando que uno de ellos presentaba una orden de captura vigente por el delito de hurto. Así mismo, sería un actor criminal reincidente y estaba incluido en el cartel de los más buscados en el departamento de Putumayo.

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De acuerdo con las autoridades, este hombre en el 2024 habría participado en el hurto a un establecimiento comercial en Mocoa, de donde sustrajo dinero en efectivo, equipos tecnológicos y teléfonos celulares, avaluados en aproximadamente ocho millones de pesos.

Además, habría sustraído cerca de 24 millones de pesos de un vehículo mediante la modalidad de rompevidrios.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos que se les atribuyen. Un juez de República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de ellos.