Cae delincuente que robaba celulares por las ventanas de los buses de TransMilenio

Uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, lograron la captura de un hombre por el delito de hurto en la localidad de Los Mártires.

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De acuerdo con la información, los hechos se registraron en la estación Paloquemao, cuando la central de radio alertó sobre el robo de un teléfono a una mujer, bajo la modalidad de raponazo desde una ventana del articulado. Inmediatamente, el presunto delincuente se subió a otro un bus con el fin de evadir a las autoridades.

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Gracias a la oportuna reacción policial y al monitoreo de las cámaras de videovigilancia, esta persona fue interceptada dentro de uno de los vagones y, al realizarle el registro, se le halló un celular avaluado en 800.000 mil pesos.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que esta persona presenta antecedentes por el delito de hurto.

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En lo corrido del año 2026 el Grupo Transporte Masivo Transmilenio ha logrado la captura 329 personas por diferentes delitos y la recuperación de 76 equipos móviles.