Capturan a ‘cosquilleros’ que robaban en la estación de TransMilenio de Ricaurte

Uniformados Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, lograron la captura en flagrancia de tres hombres y tres mujeres por el delito de hurto en la estación Ricaurte, sobre la troncal de la carrera 30.

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Los hechos se registraron cuando la central de radio y el monitoreo de las cámaras de videovigilancia alertaron sobre la presencia de seis personas que, al parecer, estaban cometiendo robos mediante la modalidad de cosquilleo dentro de uno de los vagones de la estación.

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De inmediato, uniformados realizaron la verificación e interceptaron a los sospechosos. Durante el registro a uno de los capturados se les encontró un celular, avaluado en dos millones de pesos, que minutos antes había sido hurtado a un hombre que se encontraba en el lugar.

Los seis capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito que se les atribuye. Es de anotar que estas personas son reconocidas por esta modalidad delictiva.

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Es importante resaltar que en lo corrido del año 2026 se han desarticulado 19 grupos delincuenciales común organizados dedicados al robo dentro del sistema.