Viernes 10 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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La gobernación del Quindío informa que, gracias a los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas de diálogo adelantadas con los grupos ciudadanos movilizados, lograron la apertura de la vía en el sector de Versalles, en el municipio de Calarcá.

Este resultado es fruto del diálogo social, la escucha activa y la disposición de las partes para construir soluciones de manera pacífica, priorizando el bienestar de la comunidad y la movilidad en el departamento.

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El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, lideró estos espacios de concertación, reiterando el compromiso institucional con el respeto por los derechos ciudadanos y la búsqueda de salidas dialogadas.

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En este proceso también hicieron presencia la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional de Colombia, quienes acompañaron la jornada velando por el respeto de los derechos humanos y el desarrollo seguro de las manifestaciones.

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Manifestantes en contra del proceso de actualización catastral en Quindío exigen incrementos justos, masiva participación de campesinos, organizaciones sindicales y dirigentes agropecuarios en el sector de Versalles en Calarcá

En el sector de Versalles en el municipio de Calarcá en el inicio de la vía La Línea se realizó la manifestación nacional en contra de la actualización catastral que deriva en incrementos excesivos del impuesto predial.

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Varios ciudadanos en diálogo con Caracol Radio dieron a conocer que la situación es muy compleja porque consideran los incrementos son muy altos y no hay manera de responder. Sostienen que es clave las manifestaciones para llamar la atención del Gobierno Nacional y lograr soluciones prontamente antes de que las afectaciones sean mayores.

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Otra de las manifestantes dio a conocer que la mayor preocupación tiene que ver con la empresa Masora que es de la ciudad de Medellín y que denunció están haciendo el negocio con alcaldes y concejales a costa de la economía de las comunidades.

En ese mismo sentido se refirió, Oscar Gutiérrez quien es el director nacional de Dignidad Agropecuaria que señaló que el sector es el más golpeado con toda la situación que se ha venido presentando, afectando en gran medida al sector rural del país.

Explicó que la resolución expedida el pasado 30 de diciembre del año 2025 implica que los municipios que tenían algún retraso en la realización de la actualización catastral decidieron hacerlo de manera arbitraria lo que deriva en los excesivos incrementos del impuesto predial.

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Llamó la atención del gobierno nacional para que se establezcan las mesas de diálogo correspondientes que permitan menguar la problemática buscando acciones concretas para el sector agropecuario del país.

Es alta la preocupación de las alzas del impuesto predial debido al proceso de actualización catastral para gremios como el ganadero por el impacto negativo que se genera para el sector en materia de rentabilidad.

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El director del comité de ganaderos del departamento. Jorge Tejada evidenció que es muy compleja la situación puesto que se generan incrementos de hasta el 300% en el avalúo.

Sostuvo que todo el panorama ha originado una carga inviable por el alto impacto de los avalúos por lo que participaron activamente como gremio en la protesta nacional en el sector de Versalles en Calarcá al inicio de La Línea exigiendo prontas soluciones frente a la problemática.

Además, advirtió que la preocupación es que los ganaderos y propietarios de los predios comiencen a abandonar la actividad y poner en venta sus predios a raíz de las conversaciones que se han establecido con ellos.

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Dijo que si lo anterior se materializa al no encontrar acciones concretas del gobierno nacional el impacto será sobre la disminución del inventario ganadero del departamento y la seguridad alimentaria.

Añadió que es urgente que se brinden las soluciones correspondientes puesto que el propietario que no pague el gobierno y los municipios tienen la potestad de embargar y quitar los predios.

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En el Quindío, hay normalidad en la atención en la oficina de pasaportes a pesar de los problemas a nivel nacional con la plataforma.

Sebastian Cañon director de la oficina de pasaportes de la gobernación del Quindío explicó “la oficina de pasaportes del departamento del Quindío en estos momentos viene operando en total normalidad, en su horario habitual de 7:30, 12:30 y de 2 a 4:30. No hemos tenido ningún contratiempo de fondo que no nos permita atender a la ciudadanía.

Y agregó “Cabe aclarar que esta semana sí hubo desde la plataforma a nivel nacional unas intermitencias en virtud de un posible ataque cibernético que tuvieron en la plataforma de la cancillería. Sin embargo, ellos activaron todo su protocolo de ciberseguridad sin poner en riesgo la base de datos de todos los ciudadanos. Ya a hoy la situación se encuentra subsanada, por lo cual la oficina viene operando con su total tranquilidad.

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Es más, el día de hoy vamos a atender en jornada continua, vamos a estar a mediodía, atendidos hasta las 4 de manera la derecha con el fin de que cualquier ciudadano que se haya quedado esta semana sin adelantar su comento de viaje se pueda acercar acá directamente y poderle solucionar de la manera más rápida,

El funcionario subrayó “el llamado que hoy también le queremos hacer a la ciudadanía es que no caigamos de pronto en las histerias colectivas que muchas veces se generan a través de las redes sociales, que se acerquen directamente a las comunicaciones que emitamos desde el gobierno del Quindío, o en este caso desde el Gobierno Nacional”

“hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado al respecto y que una vez en este caso lleguen algún tipo de cambio o algún tipo de servicio que tengamos que comunicarles a los ciudadanos, lo vamos a hacer de manera expedita y con el fin de que todos puedan acceder a ese servicio que ofrecemos desde el gobierno departamental” dijo el director de la oficina de pasaportes.

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Los trabajadores de Asmet Salud manifestaron que continuaran con la protesta que iniciaron desde el miércoles porque no han llegado a acuerdos concretos sobre el pago oportuno de sus salarios y el trabajo digno porque lo que en las sedes de la entidad incluida en Armenia seguirán hoy con el plantón de protesta.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Tránsito y Transporte, SETTA, informó a la ciudadanía que a partir de hoy viernes 10 de abril se implementará el cierre total del tramo de Nisa Bulevar entre las glorietas de Bomberos y el Bolo Club, garantizando el acceso vehicular controlado de habitantes y comerciantes del sector.

La medida es necesaria para dar continuidad a las obras del intercambiador vial que se construye en este sector estratégico de la ciudad.

Las vías alternas definidas transitando en sentido sur - norte son: la carrera 19 hasta la calle tercera, sector El Vaquero, por la cual se podrá acceder a la carrera 23 en el sector de Bienestar Familiar, y continuar al sector del coliseo, donde se podrá avanzar por la carrera 19 hacia el norte o por la calle segunda norte hacia la avenida Bolívar.

Para quienes transiten en sentido norte – sur por la carrera 19, se movilizarán solo sobre la carrera 23, donde se habilitó el nuevo giro a la izquierda en la avenida Los Camellos, a la altura de la calle tercera (Bienestar Familiar) donde se podrán integrar de nuevo a la carrera 19;

Adicional a estas vías habrá un cambio en el semáforo del coliseo del Café, el cual dejará de funcionar y en cambio se habilitará una glorieta provisional para salir hacia el norte, ya sea tomar la zona del colegio Inem o seguir derecho hacia la calle 5ta norte barrio la Nueva Cecilia.

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Este proyecto, considerado como la obra de infraestructura más importante que ejecuta la administración municipal, cuenta con financiación garantizada, y de acuerdo con el último comité de obra, registra un avance del 16,9%.

Se destacó que las ejecuciones corresponden a la fundición de alrededor de 60 pilotes de 1.2 metros de diámetro, demolición de andenes y pavimento, excavación en la antigua glorieta, y avance en la construcción de redes secas en el sector del coliseo del Café.

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Desde este lunes 13 y hasta el 24 de abril, las personas dedicadas a la labor de domicilios y mensajería podrán realizar la solicitud de permiso de movilización para el primer día sin Carro y Moto del año, que será el martes 12 de mayo.

Los documentos deben radicarse en las nuevas oficinas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, ubicadas en la plaza Minorista, ubicada en el sector del estadio San José. La recepción se hará en horario de oficina y solo aplica para las personas que se dedican a este oficio.

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Un motociclista herido por accidente de tránsito en Armenia, el lesionado funcionario de EPA.

A través de un comunicado de Empresas Públicas de Armenia dieron a conocer el siniestro vial registrado en la tarde de hoy jueves 9 de abril del 2026 en la carrera 19A, inmediaciones al barrio Cincuentenario de la capital quindiana, donde un funcionario adscrito a la Subgerencia de Aguas se vio involucrado en una colisión entre una motocicleta y un vehículo particular.

Según las primeras versiones dadas a conocer por personas que se identificaron como testigos, el colaborador de EPA ESP iba en su motocicleta en el sentido sur - norte, y redujo su velocidad para dar paso, en un cruce peatonal, a un adulto mayor.

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Al parecer, el automotor que transitaba detrás de estos actores viales no se habría percatado de la reducción de velocidad del servidor público y, según informaciones previas, lo arrolló.

Al lugar de los acontecimientos se trasladaron paramédicos y personal adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte -Setta. El funcionario de EPA ESP fue trasladado a un centro asistencial y los vehículos fueron inmovilizados.

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Condenan a 17 años de prisión a señalado de asesinar a una mujer trans en Armenia, familiares de la víctima se mostraron inconformes con la decisión

Recordemos que el hecho se presentó en el mes de marzo del año 2025 al interior de un hotel ubicado en zona céntrica de la ciudad donde fue asesinada una mujer trans conocida como Maria Paula.

Un hombre de 37 años de edad fue capturado prontamente por las autoridades tras ser señalado por testigos y registros fílmicos de ser el homicida de la mujer trans.

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En las últimas horas se llevó a cabo una audiencia en el marco del proceso judicial contra el hombre señalado del hecho y finalmente fue condenado a 17 años de prisión por el delito de homicidio.

Precisamente en diálogo con Caracol Radio la hermana de la víctima Angela Maria Cabezas se mostró inconforme con la decisión puesto que esperaban como familia una condena superior por Feminicidio ya que fue asesinada sin ninguna razón.

Dijo que es muy triste toda la situación porque considera es una condena injusta y ante el dolor de la pérdida de un ser querido en circunstancias tan lamentables.

Destacó que lo más complejo es que el hombre pagará la condena hasta posiblemente con rebaja donde saldrá después a las calles a regresar a realizar este tipo de hechos.

Recordemos que la mujer trans se dedicaba al trabajo sexual y fue encontrada al parecer con signos de violencia en su cuello.

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Suspenden hospedaje por incumplimiento a las normas; se incautaron 7 colchones

Como resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta la Alcaldía de Armenia, por medio de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, en articulación con la Secretaría de Salud, a los establecimientos de hospedaje de la ciudad, se confirmó la suspensión de la actividad económica de uno de ellos, ubicado de la zona centro, tras evidenciarse incumplimientos en las condiciones requeridas para su funcionamiento y falencias en las medidas necesarias para brindar una atención adecuada y segura a los usuarios.

Además, los funcionarios del Gobierno de Armenia incautaron siete colchones que se encontraban en mal estado, los cuales no cumplían con las condiciones mínimas de salubridad para su uso dentro del establecimiento.

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Estas actividades de control a establecimientos comerciales se vienen realizando desde días previos a la temporada de Semana Santa, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada prestación de los servicios de hospedaje en la ciudad.

La medida de suspensión fue impuesta por la Secretaría de Salud y tendrá una duración inicial de cuatro días, o hasta que el establecimiento subsane la totalidad de los requerimientos exigidos por la autoridad sanitaria para su correcto funcionamiento.

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No para los homicidios en Armenia, en el barrio La Mariela fue asesinado un hombre con arma blanca.

Según el informe de Policía, los hechos se registraron en la madrugada de hoy jueves 9 de abril en Armenia, donde resultó lesionado con arma cortopunzante el señor Jhon Heberth Castro Montoya de 27 años de edad, quien falleció posteriormente en un centro hospitalario de la ciudad.

Es de resaltar que, a través de actividades investigativas, la Policía pudo establecer que el hombre asesinado presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de violencia intrafamiliar en los años 2013, 2014, 2019 y daño en bien ajeno en el año 2019.

Mediante información suministrada por la ciudadanía, se estableció que este hecho se presentó en vía pública del barrio La Mariela por intolerancia en medio de una riña.

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Las autoridades judiciales investigan ataque sicarial que se presentó en la noche del jueves 9 de abril en el barrio Guayaquil cerca al parque Sucre en el centro de Armenia, donde un hombre conocido en la zona como “Beto” fue atacado con arma de fuego, la misma comunidad auxilio a la víctima del ataque y los trasladó a un hospital de la ciudad, se desconocen móviles y autores del hecho, y se espera reporte oficial de la Policía, Quindío.

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Dos capturados por receptación y recuperación de motocicletas en vías del sur del Quindío

La Policía Nacional a través del Nuevo Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios y en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, capturaron a dos personas por el delito de receptación en Buenavista.

Esta actividad se realizó en horas de la noche mediante actividades de prevención y control en el sector de Río Verde vía Caicedonia - Calarcá, donde los uniformados hacen señal de pare a un automotor, donde se movilizan un hombre y una mujer de 29 y 24 años de edad, quienes transportaban dos motocicletas sin la documentación requerida.

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Por consiguiente, al verificar su procedencia, se estableció que las motocicletas fueron sustraídas del interior de un parqueadero ubicado en la ciudad de Armenia y que hacen referencia a cilindrajes de 100 y 110 centímetros cúbicos.

Las dos personas junto a las motocicletas y el vehículo donde se movilizaban fueron inmovilizados y dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

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La Jurisdicción Especial de Paz lideró audiencia de consolidación de aportes de verdad de 68 comparecientes de la fuerza pública, no considerados como máximos responsables en ‘falsos positivos’ cometidos en Quindío, entre 2006 y 2008.

Esta diligencia pública, presidida por el magistrado Mauricio García Cadena, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, hace parte del proceso no sancionatorio de la JEP, orientado a resolver de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes que no tuvieron un rol determinante en el patrón macro criminal.

Los 68 comparecientes convocados pertenecieron al Batallón de Ingenieros No. 8 ‘Francisco Javier Cisneros’, conocido como el BICIS, y están involucrados en 19 hechos de civiles presentados falsamente como bajas en combate en Filandia, Calarcá, Salento, Quimbaya y Montenegro, en Quindío; y en un hecho adicional en La Victoria, Valle del Cauca.

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Luz Melva Bedoya Londoño, madre de José Mesías Matambachoy Bedoya, intervino en la audiencia para agradecerles a los comparecientes por sus aportes de verdad y les entregó un recordatorio como muestra de perdón. “Estos recordatorios tienen un texto bíblico. Que cada uno de estos textos se quede en su mente y en su corazón. No solamente que lo reciban, sino que lo vivan”, les dijo antes de pasar uno a uno, entregarles los recordatorios y darles un abrazo

Ante el acto simbólico de reconciliación entre Luz Melva Bedoya Londoño y los comparecientes involucrados en el asesinato de su hijo, José Mesías Matambachoy Bedoya, el magistrado García Cadena señaló: “Cada expresión de las victimas da ejemplo. Demuestran actos de grandeza, enseñan y muestran el camino de una sociedad fracturada como la colombiana”,

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Una mujer denuncia dificultades en su salud por la falta de entrega de medicamentos en Armenia

Se trata de Caterine López de 32 años de edad quien padece de hipertensión pulmonar y otras enfermedades de difícil manejo donde desde hace tres meses no le entregan sus medicamentos para avanzar en su tratamiento.

Destacó que su salud se ha visto deteriorada y más allá de su enfermedad es por las condiciones del sistema que no brindan oportunamente los medicamentos que son clave para mejorar su calidad de vida.

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Fue clara que siente mucha impotencia al no encontrar soluciones porque su enfermedad además de ser huérfana es de alto costo por lo que es muy preocupante todo el panorama por el deterioro día tras día.

Relató que acudió una cita para que le formularán el medicamento Riociguat por tres meses y así fue, sin embargo, cuando fue a reclamarlo en la farmacia Disfarma le señalaron que quedaba pendiente y dijo que también tuvo cita en Neumovida con la neumóloga, quien le formuló Macitentan, pero está a la espera de la autorización correspondiente.

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La comunidad del sector de Las Acacias Bajo dio a conocer el represamiento de la quebrada Yeguas, a la altura del antiguo box culvert del ferrocarril. Esta situación ha sido generada por la acumulación excesiva de residuos como colchones y basuras, así como por el vertimiento inadecuado de escombros (RCD) por parte de unas volquetas en la zona.

Ante esta circunstancia se identificó que en el sistema de alcantarillado del sector existe un represamiento ocasionado por la obstrucción manual de un ramal del colector Yeguas aguas abajo, lo que ha impedido el flujo normal del agua.

Empresas Públicas de Armenia adelantará en los próximos días una intervención técnica para mitigar la situación. Las labores incluirán la instalación de una tubería de rebose que permita evacuar el agua acumulada, así como la recuperación del colector y la limpieza de la quebrada.

hace un llamado a los habitantes del sector para proteger el entorno, evitar el arrojo de residuos y denunciar este tipo de prácticas irresponsables.

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Con la meta de diseñar un modelo de intervención en salud mental, riesgo psicosocial y condiciones de trabajo para directivos docentes, y generar recomendaciones para el fortalecimiento de políticas públicas en bienestar laboral a futuro, este jueves 9 de abril en las instalaciones de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt se realizó un encuentro al que fueron convocados rectores y coordinadores de las Instituciones Educativas del departamento.

Esta jornada es el inicio del proyecto ‘Diseño de un modelo de intervención integral en salud mental para directivos docentes en el departamento del Quindío y del Valle del Cauca’ que la facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de esta institución de educación superior adelantará en los colegios públicos a cargo del departamento.

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La iniciativa se realizará en dos fases, correspondiendo la primera a la vigencia 2026, durante la cual se realizará un diagnóstico y tamizaje mediante la aplicación del Inventario de Salud Mental, Estrés y Trabajo con el que se busca identificar variables asociadas a cuadros de ansiedad, depresión, agotamiento y demandas del entorno laboral.

Por su parte, en la segunda fase, proyectada para 2027, se contempla el diseño y creación del modelo de intervención, para lo que se realizarán espacios participativos con directivos docentes y expertos en la salud mental, de manera que se pueda garantizar la pertinencia y aplicabilidad del diseño en el contexto territorial.

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Organismos de socorro en Armenia evidencian la problemática sobre los incendios en zonas de invasión

En el Concejo de la ciudad se llevó a cabo un debate alrededor de los incendios en asentamientos subnormales de la ciudad, precisamente el coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo Javier Vélez reconoció que es una problemática que no es exclusiva de la capital quindiana.

Considera que las invasiones son mucho más vulnerables a los efectos de los incendios estructurales donde el fuego se propaga de manera rápida lo que genera una afectación de gran magnitud. Resaltó que establecen capacitaciones con el fin de brindar herramientas que permitan mitigar los efectos de las emergencias en estas zonas vulnerables de la ciudad.

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Lotería del Quindío presentó ante la Asamblea resultados de gestión y transferencias a la salud por más de $15.800 millones

Durante la jornada se socializaron aspectos relacionados con la reserva técnica, las transferencias realizadas al sector salud, el comparativo de ventas del segundo semestre de la vigencia 2025 y los premios que permanecen en poder del público.

El Gerente también destacó que la Lotería del Quindío realizó transferencias al sector salud por más de quince mil ochocientos millones de pesos, ratificando que esta entidad continúa siendo un importante apoyo para el fortalecimiento de los servicios de salud en el departamento.

De igual manera, resaltó que durante la vigencia 2025 la lotería entregó cinco premios mayores, consolidando la confianza de los apostadores y fortaleciendo las ventas.

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El reciente registro del Loro Orejiamarillo en zona rural del municipio de Calarcá se consolida como un indicador clave del proceso de recuperación de los ecosistemas altoandinos y del restablecimiento del equilibrio ecológico en la región.

El avistamiento, realizado el martes 6 de abril en el predio Encenillo del Núcleo 2 de los predios de conservación, representa una señal positiva del estado de los hábitats estratégicos del municipio. Esta especie, altamente especializada, depende directamente de la palma de cera, lo que confirma que las condiciones del entorno son adecuadas para sostener la biodiversidad.

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Hoy viernes 10 de abril vence el plazo de afiliación de los líderes y lideresas que aspiran a participar en las elecciones de Juntas de Acción Comunal, previstas para el domingo 26 de abril. A través del libro de afiliados las Junta de Acción Comunal, JAC, configuran el registro oficial y garantía de transparencia, organización y participación democrática en el territorio.

La inscripción es el requisito indispensable para participar en las elecciones de las JAC y para ser elegido dignatario. Su importancia radica en definir quiénes tienen voz y voto en las asambleas.

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Hasta el 12 de abril se realizará una feria de cafés especiales en Estados Unidos, 10 empresarios del Quindío harán parte del evento internacional

Desde hoy viernes 10 de abril y hasta el próximo domingo 12 de abril se llevará a cabo la feria World of Coffee en San Diego California en Estados Unidos. Bawer Villada cofundador de Caficultor Café de Origen del municipio de Circasia es uno de los participantes dijo que crear conexiones internacionales es fundamental para generar conocimiento sobre todas las tendencias alrededor del café.

Destacó que son altas las expectativas en representación del departamento puesto que al ser su segunda vez es mucho más significativo porque aspiran a superar los resultados del evento anterior. Dentro de los objetivos dijo que es vender la marca Quindío respecto al origen y calidad porque es uno de los atributos que se tiene en el departamento por eso lo clave de visibilizarlo a nivel mundial.

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De otro lado, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada manifestó que el 38% del Café que se exporta desde el departamento va a los Estados Unidos por eso la importancia de este espacio.

Señaló que las empresas participantes son Altozano Café de Buenavista, Ecofinca La María del municipio de Génova, Café Quindío, Expockol, Café La Morelia y La Tienda de los Mecatos de Armenia, Café Antaños de Montenegro, Caficultor, Manrepo – Circasia y Café El Ocaso de Salento.

Por último, el coordinador de cafés especiales de la Rap Eje Cafetero César Osorio evidenció que como entes articulados están apoyando la feria posibilitando un espacio para el Quindío en el stand regional liderado por la entidad.

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En deportes, la joven boxeadora del Quindío Angiely Angulo de 16 años de edad se coronó campeona nacional de boxeo en la categoría de 57 kilogramos en el Campeonato Nacional Junior de Boxeo 2026 que se lleva a cabo en Bogotá,

La estudiante de la Institución Educativa Robledo de Calarcá hace parte de la escuela de formación de boxeo del municipio y representa a la Selección Quindío, demostró su nivel competitivo en el certamen que se desarrolla en Bogotá.

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De otro lado, este domingo 12 de abril en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío enfrentará a Atlético Cali por la fecha 14 del Torneo Dimayor de la B, el partido está programado para las cinco de la tarde.

Habrá nuevamente promoción de 2x1 en la boletería en las tribunas oriental, occidental y norte y permitirán el ingreso gratuito de menores entre los 5 y 10 años de edad en las tribunas oriental y occidental en compañía de un adulto.