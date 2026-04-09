Jueves 9 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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Fuerte y corto sismo se registró en la mañana de hoy jueves 9 de abril en el departamento del Quindío, municipios como Circasia, Armenia, Montenegro, Calarcá, fue reportado como sentido por los ciudadanos en especial en pisos altos.

Desde la unidad departamental para la gestión del riesgo de desastres y de acuerdo con el reporte oficial del servicio de geológico colombiano, informar a la opinión pública sobre la ocurrencia de evento sísmico registrados en las últimas horas en nuestro país.

El evento registrado en el departamento del Quindío tuvo como fecha el 9 de abril del año presente a las 06:44 a.m. La magnitud fue 3.1, profundidad superficial menor a 70 km, epicentro cercano al municipio de Circasia, en Montenegro y Armenia.

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Jaider Hidalgo, coordinador de la unidad departamental de la gestión de riesgo del Quindío indicó “La situación actual que tenemos desde la unidad departamental para la gestión del riesgo, pero nos permitimos informar que a esta hora los municipios no reportan afectaciones a personas infraestructura. o servicios públicos en el departamento. El evento registrado en el Quindío por su condición de eh superficial pudo ser percibido de manera leve en algunos sectores sin generar emergencias asociadas.

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La unidad departamental para la gestión del riesgo mantiene un monitoreo permanente en articulación con el Servicio Geológico Colombiano y los organismos de socorro, reiterando el llamado a la comunidad mantener la calma, informarse por canales oficiales, tener actualizado su plan familiar de emergencia Y sobre todo reportar cualquier situación a las autoridades.

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La Jurisdicción Especial de Paz ha realizado liderada audiencia de consolidación de aportes de verdad de 68 comparecientes de la fuerza pública, no considerados como máximos responsables en ‘falsos positivos’ cometidos en Quindío, entre 2006 y 2008.

Esta diligencia pública, presidida por el magistrado Mauricio García Cadena, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, hace parte del proceso no sancionatorio de la JEP, orientado a resolver de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes que no tuvieron un rol determinante en el patrón macro criminal.

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Los 68 comparecientes convocados pertenecieron al Batallón de Ingenieros No. 8 ‘Francisco Javier Cisneros’, conocido como el BICIS, y están involucrados en 19 hechos de civiles presentados falsamente como bajas en combate en Quindío; y un hecho adicional cometido en Valle del Cauca.

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La Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, informan que a partir del viernes 10 de abril se producirán tres nuevos cambios en la Plan de Manejo de Tránsito, PMT, en la obra del intercambiador vial de la carrera 19 con calle segunda norte.

El primero de los cambios es el cierre total entre las glorietas del Bolo Club y del coliseo del Café, por lo que solo habrá acceso vehicular para los residentes de Nisa Bulevar.

El segundo cambio se producirá en la carrera 23 con calle tercera, sector ICBF, donde se mantendrá el giro a la izquierda para continuar hacia la carrera 19, pero se cerrará totalmente el acceso al barrio La Arboleda por la calle tercera entre carreras 23 y 24. El ingreso y salida de los residentes del sector se realizará por la calle cuarta.

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El tercer cambio será en el semáforo de la calle quinta norte con carrera 19, sector del coliseo del Café, pues este se apagará y se habilitará una glorieta provisional que facilitará el tránsito de los residentes del sector hacia las calles segunda norte, quinta norte, y hacia el norte de la ciudad por la carrera 19.

El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño Calderón, indicó: “avanzan las obras y el plan de manejo de tránsito, por lo que se hace un llamado a la comunidad y una invitación a planificar los viajes, salir con tiempo suficiente y tomar vías alternas, además de respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones de agentes de tránsito, reguladores y paleteros que estarán apoyando la movilidad en la zona”.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Tránsito y Transporte, SETTA, recalcó que mediante el Decreto No. 54 de 2026 se ordenó la restricción en la circulación de vehículos pesados (de tres o más ejes) sobre el corredor vial comprendido entre la glorieta de la calle 2 sector del Bolo Club y la intersección de la calle 2 norte con carrera 19 sector Bomberos, debido a la ejecución de las obras del intercambiador vial que se construye en este punto de la ciudad.

En este sentido, desde el ente municipal se han dispuesto corredores viales alternos para garantizar la movilidad de este tipo de vehículos. Así, en sentido norte-sur, los conductores deberán desviarse desde la glorieta del coliseo del Café hacia la carrera 23 (avenida de los Camellos); mientras que, en sentido sur-norte, el desvío se debe realizar desde la glorieta de la calle 2 hacia la avenida Centenario tomando la avenida de Las Palmas.

Asimismo, se establecieron rutas alternas por la calle 2, la carrera 23 y la carrera 19, conforme al Plan de Manejo de Tránsito, PMT, definido para la obra.

La Administración Municipal reitera el llamado a todos los actores viales para que atiendan la señalización, programen sus recorridos con anticipación, acaten las indicaciones del personal de tránsito y paleteros de la obra, y a la vez se solicitó a la ciudadanía conciencia cívica y paciencia durante la ejecución de estas obras, que buscan transformar la movilidad de Armenia y aportar al desarrollo ordenado y sostenible del municipio.

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Hay polémica en Armenia y el Quindío, porque un informe y visita técnica de delegados del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Armenia, Imdera reflejan varias fallas, problemas, inconsistencias, humedades, filtraciones, falta de acabados que según ese reporte impiden que entre en funcionamiento del escenario deportivo.

Cabe recordar que el complejo acuático tuvo una inversión de más de 39.000 millones de pesos ejecutados por la empresa Proyecta con el respaldo del ministerio de deporte y que solo en este año fue entregado por parte de la gobernación del Quindío a la alcaldía de Armenia luego de varias polémicas.

En el reciente informe y visita técnica desde el Imdera indican “No obstante, durante la visita realizada el 18 de marzo de 2026 a las instalaciones del complejo acuático, se pudieron identificar varias situaciones que, desde el aspecto técnico y de seguridad, impiden una puesta en funcionamiento que garantice el bienestar de los deportistas y/o asistentes al escenario deportivo.

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La más evidente corresponde al levantamiento del piso en el perímetro de las piscinas. Se evidenció que esta no es una falla reciente, puesto que se observó el reemplazo parcial de piezas, en el cual se realizaron cortes para evitar cambiar la baldosa completa.

Esto indica que, presuntamente, existió una mala práctica en la instalación del piso o en el material empleado, lo que actualmente afecta a un número indeterminado de baldosas. Asimismo, las ventanas de piso a techo ubicadas en el edificio carecen de elementos de seguridad, lo que las convierte en un factor de riesgo propenso a accidentes, dice el informe.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con Wilson Herrera, director del Imdera que manifestó “Efectivamente, en el mes de febrero, recibimos en la alcaldía municipal por parte de proyecta el complejo acuático haciendo unas salvedades, unas claridades porque pues la voluntad del alcalde de James Pailla García es promover el deporte y que haya más escenarios, más alternativas para nuestros deportistas, en este caso los de la liga de natación. Todos los que se dedican a este deporte tanto de convencional como para natación.

Y agregó el funcionario “Sin embargo, vimos con el tiempo y ahí han, de hecho, el día que lo entregamos, dimos algunas observaciones, pero quedó el compromiso que salían al saneamiento. Se hizo una visita por parte de los técnicos de Imdera, un ingeniero civil y un arquitecto, quienes juiciosamente realizaron un recorrido y encontraron varias falencias.

Entonces, se envió el informe a Proyecta, se envió a la gobernación, a la veeduría del deporte, se le envió a la contraloría general y también se pudo se puso en conocimiento al Ministerio del Deporte que nos requirió por el funcionamiento del escenario. Acá el llamado es a que se subsanen de manera pronta las situaciones. Entendemos que hay unas pólizas de que responden, pero pues no es el ideal un escenario recién entregado y pedirles a pólizas de cumplimiento.

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Hacer un requerimiento también al contratista, pero pues eso se hará por parte de la empresa proyecta que es son los directamente que se entienden con ellos. Acá buscamos es que haya un escenario en óptimo condiciones, pero eso es muy claro, lo hablé incluso con el presidente de la liga de natación del Quindío, donde les manifestaba que por seguridad los deportistas no son posible aperturar el escenario en estas condiciones.

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En Caracol Radio Armenia también hablamos con Lina Marcela Roldán gerente de Proyecta Quindío que fue clara en manifestar “dando inicio como desde la trazabilidad que hemos mantenido. El tema es que el 2 de febrero a mí me recibe la satisfacción a través de un acta firmada por bienes y suministros, donde se dice que se cumplieron todos los ítems de construcción y de documentación, que ese fue el que me tardó a mi año y medio para entregar el complejo acuático, el tema del Retie.

Yo qué quiero aclarar, a ver, para que a mi infraestructura municipal le hiciera la revisión al complejo acuático para que bienes y suministro me recibieran el complejo acuático, perdón, la redundancia, pues revisaron todos los ítems y todos los componentes del complejo acuático. Entonces, lo que quiero aclarar es que si hubo un recibo a satisfacción es porque su nombre lo indica, se recibió a satisfacción y no presentaba ninguna dificultad al complejo acuático.

Eso fue a través desde el 22 de enero, yo ya luego el 2 de febrero tuve el acta en mis manos ya firmada y queda ya el municipio propietario en su 100% del complejo acuático.

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Gerente de Proyecta: me entero es ya por redes, ni siquiera ha sido algo oficial, ni siquiera no hubo un conducto regular, yo hubiera querido de pronto una llamadita, el Dr. Wilson, él tiene mi número, mire, gerente, se nos están presentando estas dificultades, mire si usted habla con el contratista cómo nos pueden colaborar o activamos pólizas.

Y subrayó “toda obra por pequeña que sea queda con una las pólizas de estabilidad y calidad. ¿Por qué? Porque las obras son impredecibles y todo puede pasar en el transcurso del tiempo y por eso son pólizas de 5 años donde tiene que responder al contratista por daños que se hayan presentado dentro de la obra.

Entonces, siento que lamentablemente no hubo un conducto regular apropiado. Siento que fueron declaraciones que lo que quisieron fue incendiar el tema y obviamente echarle el agua sucia a Proyecta y nuevamente enlodarse un nombre con donde un Dicen que es un escenario que quedó con muchas fallas técnicas y donde ya revisamos.

Sí hay dos o tres actividades que les vamos a apoyar, no porque me hayan notificado y no porque haya salido en redes, es porque yo quiero el complejo acuático y no me parece la forma de que se estén escudando de algunas fallas de forma, más no de fondo para no aperturarlo.

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Personería de Armenia participó en Comité de Garantías Electorales y pidió fortalecer la capacitación de jurados de votación

Durante la reunión, en la que participaron diferentes entidades del orden municipal y nacional, se abordaron aspectos logísticos y organizativos relacionados con el desarrollo del proceso electoral, entre ellos la definición del lugar donde se realizarán los escrutinios.

En ese sentido, la Personera, solicitó que se defina con prontitud el lugar donde se realizarán los escrutinios, asegurando que este cumpla con las condiciones logísticas y técnicas necesarias para el desarrollo adecuado de esta etapa fundamental del proceso electoral.

Así mismo, la funcionaria elevó una solicitud especial a la Registraduría relacionada con la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación y pedagogía dirigidos a los jurados de votación, teniendo en cuenta que el desconocimiento de algunos procedimientos durante la jornada electoral genera dificultades operativas y un mayor desgaste para los funcionarios del Ministerio Público.

La Personera explicó que, en muchos casos, son los representantes del Ministerio Público quienes deben intervenir para orientar y resolver inquietudes de los jurados frente al desarrollo del proceso, por lo que insistió en la importancia de garantizar procesos formativos claros y suficientes antes de la jornada electoral.

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Quindío fortalece su seguridad con tecnología biométrica en el Aeropuerto El Edén

En el Aeropuerto Internacional El Edén se realiza una mesa de socialización liderada por el secretario del Interior Jaime Andrés Pérez Cotrino, junto al director de Seguridad Sebastián Cardenas con la Unión Temporal INCOMELEC para la implementación de tecnología biométrica en el control migratorio.

El proyecto incluye torniquetes inteligentes con reconocimiento facial y óptico, que permitirán mejorar la seguridad y la gestión de pasajeros. Este sistema entrará en operación en aproximadamente un mes, bajo Migración Colombia.

Esta iniciativa, resultado de más de un año de trabajo articulado, y que hace parte del plan de modernización en seguridad migratoria determinado por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, conectará el sistema con bases de datos internacionales para la detección de alertas y verificación de antecedentes, marcando un avance histórico en la seguridad del Quindío.

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Acción popular impulsada por la Personería busca soluciones a afectaciones de convivencia en el sector de Laureles

El Tribunal Administrativo del Quindío admitió una acción popular presentada por la Personería Municipal de Armenia, en conjunto con la Procuraduría 14 Ambiental y Agraria de Armenia, con el propósito de proteger los derechos colectivos de los habitantes del sector de Laureles, en la comuna 10 de la ciudad.

La acción judicial fue interpuesta contra el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y el Municipio de Armenia, debido a situaciones que, según la demanda, estarían afectando la convivencia ciudadana, la seguridad, la tranquilidad de los residentes y el adecuado uso del espacio público en esta zona de la capital quindiana.

De acuerdo con el documento emitido por el Tribunal, la acción busca la protección de derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, la utilización y defensa del espacio público, la seguridad y la salubridad pública, así como el desarrollo urbano ordenado en beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

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La Personería de Armenia explicó que esta acción surge a partir de las problemáticas reportadas por la comunidad relacionadas con el funcionamiento irregular de algunos establecimientos de comercio en el sector, situación que estaría generando afectaciones como altos niveles de ruido, alteraciones a la convivencia y posibles vulneraciones a los derechos colectivos de los residentes.

Tras revisar los requisitos procesales, el Tribunal Administrativo del Quindío determinó admitir la demanda y continuar con el trámite correspondiente, al considerar que la acción cumple con las condiciones necesarias para su estudio.

Desde la Personería Municipal de Armenia se reiteró que este tipo de actuaciones hacen parte de las funciones del Ministerio Público, orientadas a velar por la defensa del interés general y la protección de los derechos colectivos de la ciudadanía.

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Trabajadores de la EPS Asmet Salud exigen cumplimiento en los pagos de salarios y seguridad social, la suspensión del paro que realizan depende de los compromisos que asuma la agente interventora encargada

Nuevamente trabajadores de la EPS Asmet Salud llevan a cabo una manifestación nacional por las dificultades que se registran en materia de salarios, seguridad social y la carga laboral.

En la sede norte de la EPS en la ciudad se llevó a cabo la manifestación con pancartas, arengas y música para exigir acciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

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Precisamente Liliana Londoño quien es la presidenta de Sindisalud Asmet manifestó que los motiva a llevar a cabo el paro es a buscar respuestas claras por parte del empleador frente a la falta de pago de la nómina del mes de febrero y marzo y falta de pago de la seguridad social.

Evidenció que curiosamente les cancelaron en las últimas horas el mes de febrero, pero continúa el retraso en el mes de marzo por lo que fue clara que si no hay compromisos por parte de la agente interventora seguirán en dicha manifestación.

Dijo que otra de las solicitudes está enfocada en que los directivos de la EPS se dirijan a los trabajadores directamente y brinden respuestas claras porque solo han recibido evasivas.

Enfatizó que establecen una mesa de negociación con el fin de que la agente interventora encargada brinde las soluciones para suspender el paro, de lo contrario continuaría el paro hasta el próximo viernes 10 de abril.

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Puente militar en zona rural de Calarcá sería instalado en el mes de mayo y el gobierno departamental establece monitoreo ante riesgo de afectaciones por las lluvias

Recordemos que el puente La Sonadora ubicado en la vía La Rochela - Quebrada Negra de Calarcá presentaba un daño estructural debido a las lluvias del año 2023 lo que finalmente generó el colapso.

Una de las soluciones frente a toda la problemática es la instalación de un puente militar con el fin de facilitar la movilidad de los habitantes de la zona, sobre el tema la gerente de Proyecta Quindío Lina Marcela Roldán sostuvo que en el mes de mayo se generaría el respectivo proceso de la mano con el Ejército.

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Reconoció que a pesar de una avalancha que se presentó por las fuertes lluvias en el sector no hubo afectaciones en los cimientos para las obras del puente militar, pero fue clara que establecen los monitoreos correspondientes ante el riesgo de nuevas emergencias.

Informó que están adelantando estudios y diseños de obras complementarias después de la instalación del puente puesto que la avalancha registrada durante la Semana Santa se llevó parte de la banca de la vía.

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Empresas Públicas de Armenia atendió de manera inmediata un daño presentado en una tubería de asbesto cemento de 8 pulgadas en el sector hidráulico 14, situación que obligó a suspender temporalmente el servicio de acueducto mientras se adelantaban las labores de reparación.

De acuerdo con el análisis preliminar, es posible que las raíces de un árbol cercano a la tubería hayan generado presión sobre la red, provocando la ruptura. Ante esta situación, personal operativo de la empresa intervino de manera inmediata para reparar la infraestructura y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

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En un trabajo articulado entre la comunidad y la Policía Nacional, a través del grupo de Policía Ambiental y la patrulla del cuadrante del barrio Ciudad Dorada, se impuso un comparendo a un comerciante del sector por la inadecuada disposición de residuos. El ciudadano había realizado el cambio del tejado de su vivienda, dejando las tejas en distintos puntos del barrio: la vía principal, una zona boscosa y el costado del puente peatonal cercano a la Institución Educativa La Adiela.

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El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) seccional Quindío, participó en el II Seminario Hortofrutícola, organizado por la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol), administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola (FNFH.

Durante la jornada, el gerente seccional del ICA Quindío, Alexander Martínez, destacó el trabajo articulado que se viene adelantando entre las entidades del orden nacional, regional y el sector productivo, orientado al fortalecimiento de la sanidad vegetal, la productividad agrícola y la apertura de mercados para los productos hortofrutícolas del país.

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Asimismo, Martínez reconoció los avances del departamento en materia de certificación y habilitación de predios y sitios de producción. En 2025, el Quindío logró habilitar cerca de 190 sitios de producción de vegetales, reflejando el compromiso de los productores y el acompañamiento técnico del ICA en la implementación de estándares fitosanitarios.

En cuanto a la dinámica productiva, señaló que cultivos como el aguacate Hass vienen posicionándose como uno de los principales renglones de exportación, alcanzando en 2025 una producción cercana a los 13 millones de kilos, lo que evidencia el crecimiento y la proyección internacional del sector.

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Hoy se llevará a cabo una feria de emprendimiento para víctimas del conflicto armado en el Quindío

En el marco del día de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado este jueves 9 de abril, el SENA a través de la Agencia Pública de Empleo, desarrollará una jornada nacional que integra la feria de servicios para víctimas de la violencia y la sexta edición de la feria de emprendimiento Sembradores de Paz.

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El director encargado del Sena Regional Quindío, Henry Fernández Hernández dio a conocer que participarán 20 emprendimientos de población víctima del conflicto armado, enfocados en áreas como manualidades, arte, café, bisutería, chocolate, transformación de alimentos y gastronomía.

Asimismo, sostuvo que la feria se llevará a cabo en el centro comercial Plaza Flora al norte de la ciudad desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Destacó que el objetivo de este evento es promover la comercialización de productos y servicios, fortalecer las capacidades empresariales y generar ingresos sostenibles para esta población.

Además, manifestó que en el marco del evento de este jueves se ofertarán 36 vacantes laborales en jornada continua, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ubicada en el barrio Miraflores de la ciudad.

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En deportes, El patinador Juan Diego Yepes fue convocado por la Federación Colombiana de Patinaje a la Selección Colombia que competirá en la XVIII International Cup Città di Siena, del 7 al 9 de mayo, y en la SpeedTrackEuropean Series - International VesmacoRace, del 14 al 17 de mayo, ambas en Italia.

El llamado se da tras los resultados obtenidos por el deportista en competencias nacionales durante 2024, 2025 y la temporada 2026, donde ha ocupado podios y sumado medallas.