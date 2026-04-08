Miércoles 8 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Según información del diario La Crónica del Quindío, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Armenia condenó en primera instancia a cinco años de prisión al exalcalde de Montenegro Eleazar Jiménez Montes por irregularidades en la contratación del servicio público de aseo durante su administración periodo comprendido 2004-2007).

El exmandatario fue declarado responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por el contrato de concesión del 1 de marzo de 2005 del servicio de aseo por 20 años sin adelantar el proceso de licitación pública exigido por la ley.

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La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa, y será la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, que deberá resolver en segunda instancia.

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Por solicitud de la fiscalía general de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos presuntos responsables de agredir verbal y físicamente a sus familiares, en hechos diferentes, en Armenia, Quindío.

Fiscales de la Seccional Quindío hicieron traslado de escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

El 2 de abril, en el barrio La Patria, Nelver Gómez Betancourt, presuntamente ingresó por el techo a la residencia donde vive su padre, de 78 años, y su madrastra, de 70, a quienes les exigió dinero. Ante la negativa de las víctimas, las habría golpeado e insultado. Esta persona fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional.

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De otra parte, el 5 de abril, en el barrio La Cecilia, un hombre llegó, en estado de embriaguez, a su residencia y, al parecer, agredió física y verbalmente a su compañera sentimental. Ante las voces de auxilio de la mujer, la comunidad alertó a la Policía Nacional, que capturó al presunto atacante en flagrancia.

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La gobernación del Quindío conmemoró el Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, rindiendo homenaje a las más de 12.600 víctimas que deja este flagelo en Colombia.

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Como resultado de un proceso de diálogo y articulación institucional liderado por la Alcaldía de Armenia, a través de las secretarías de Gobierno y Convivencia, y de Desarrollo Social, lograron el desalojo voluntario de un predio privado en el sector de la glorieta Malibú, lo cual evitó confrontaciones y se garantizó el respeto a la propiedad privada.

El proceso, caracterizado por el trabajo articulado y el diálogo institucional entre las personas que ocupaban el predio y la Policía Nacional, derivó en un acuerdo que permitió que los ocupantes abandonaran el predio de manera voluntaria, sin necesidad de procedimientos coercitivos, lo que evitó escenarios de confrontación y riesgos para la comunidad.

La Administración Municipal resaltó el apoyo de la Policía Nacional y se resaltó que estas intervenciones reflejan un modelo de gestión sustentado en la autoridad legítima, el diálogo y la coordinación interinstitucional, garantizando el respeto por la propiedad privada y promoviendo la convivencia ciudadana en Armenia.

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En el marco del Comité de Garantías Electorales, autoridades locales e instituciones del orden nacional realizaron el balance final de la jornada electoral correspondiente a las elecciones de Cámara de Representantes y Senado de la República, además de definir algunas directrices de cara a las próximas elecciones programadas para el 31 de mayo de 2026.

Durante el encuentro se analizaron diferentes aspectos relacionados con la organización del proceso electoral, entre ellos la definición del lugar donde se llevarán a cabo los escrutinios, etapa fundamental dentro del proceso democrático.

En este sentido, las secretarías de despacho de la Alcaldía de Armenia acordaron trabajar de manera articulada para coordinar la logística necesaria en cuanto al traslado de equipos, mobiliario y elementos requeridos, contemplando como posible escenario el Coliseo de Gimnasia, o el lugar que finalmente sea definido para el desarrollo de los escrutinios.

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Un adulto mayor falleció tras presuntamente ser golpeado por la comunidad por una denuncia de delito sexual en Armenia

El caso se habría presentado el 25 de marzo del año en curso donde un adulto mayor fue golpeado por la comunidad en medio de señalamientos por actos relacionados con delito sexual contra una menor de edad en el barrio Bosques de Gibraltar de la ciudad.

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El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que tras la gravedad de las heridas el adulto mayor identificado como José Orlando Morales Mesa de 71 años de edad fue trasladado a un centro asistencial donde recibía atención médica, sin embargo, finalmente falleció el pasado domingo 5 de abril.

Llamó a los ciudadanos a resolver las diferencias de manera pacífica para evitar este tipo de hechos de intolerancia en la ciudad que son una de las razones principales de los homicidios.

Enfatizó en que avanzan las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho que eleva a 36 los homicidios en la ciudad.

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Las autoridades en el Eje Cafetero incautan 263 kilos de marihuana que eran transportados en un vehículo particular

En un operativo denominado ‘Falcón’ en conjunto entre la Policía del Quindío, la Metropolitana de Pereira y el Cauca fueron incautados los kilos de marihuana que se encontraban distribuidos en paquetes de gran tamaño, listos para su dosificación y venta.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira indicó que preliminarmente han podido establecer la relación criminal entre la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las FARC con la organización delincuencial ‘La Cordillera’, lo que evidencia la conexión entre redes criminales que operan en distintas regiones del país.

Fue claro que este importante resultado es parte de la ofensiva contra el narcotráfico en la región que deriva en diferentes delitos.

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La gobernación del Quindío ofrece recompensa de hasta $10 millones para quién de información sobre los recientes hechos delictivos relacionados con hurto y otras conductas que vienen afectando al municipio de Quimbaya, específicamente en las veredas Naranjal, La Unión, Las Brisas y Las Morelias,

Las autoridades competentes ya adelantan operativos y acciones articuladas para restablecer la calma, fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de la comunidad.

Como parte de estas medidas, la Gobernación del Quindío a través del secretario del Interior Jaime Andrés Pérez Cotrino, anuncia una recompensa de hasta $10 millones de pesos a quien suministre información veraz que permita identificar y dar con la captura de los responsables.

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Versalles en la vía La Línea será el punto de concentración para la protesta en contra de los incrementos del impuesto predial debido a la actualización catastral

Precisamente es alta la inconformidad a nivel nacional debido a los incrementos excesivos en el impuesto predial por lo que se ha convocado a una manifestación que en el departamento se llevará a cabo en el sector de Versalles en el municipio de Calarcá en el inicio a la vía La Línea.

La coordinadora del comité del paro catastral en el departamento en representación de Montenegro, Sandra Patricia Giraldo considera que la actualización catastral es necesaria y que en el papel es una maravilla, pero fue clara que en realidad lo que sucedió fue una catástrofe multipropósito.

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Destacó que entre las inconformidades está el excesivo incremento del impuesto puesto que hay predios donde se cancelaba un millón de pesos y debido al proceso ya son 10 millones lo que refleja el impacto negativo sobre todo para el sector rural.

Reconoció que lo anterior se generó sin tener en cuenta que la ley prevé que debería ser máximo el doble de lo que se pagó el año inmediatamente anterior, es decir, pagar en este 2026, 3 millones de pesos de impuesto predial unificado por una propiedad rural que tiene producción agrícola.

Destacó que, si bien se logró un espacio importante en el departamento para evidenciar la problemática, no se han generado acciones concretas para hacerle frente a toda la situación por lo que establecerán la manifestación.

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Los trabajadores de la EPS Asmet Salud iniciarán desde hoy miércoles 8 de abril, tres días de jornada de paro y protestas en las sedes de la entidad en todo el país entre ellas en la ciudad de Armenia, la protesta se fundamenta en los dos meses de salario que les adeudan y la falta de condiciones idóneas para realizar su labor y prestar los servicios de atención en salud a los usuarios.

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Las autoridades del Quindío advierten que los habitantes de calle generan varias de las situaciones de inseguridad, refuerzan el trabajo de caracterización para trasladarlos a su lugar de origen

Una de las mayores problemáticas del departamento está relacionada con los habitantes de calle y que en gran parte se concentran en Armenia.

Precisamente el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez reconoció la complejidad de la situación por lo que empezarán a realizar recorridos por los diferentes municipios con el fin de identificar a los habitantes en situación de calle y motivarlos a regresar a su ciudad de origen.

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Sostuvo que es una problemática latente y que refleja la situación apremiante en salud mental donde en un gran porcentaje estas personas vienen de otros departamentos a generar hechos de inseguridad.

Dijo que uno de los proyectos relevantes de la administración departamental está relacionado con las cámaras de seguridad lo que permite mayor efectividad para implementar estrategias enfocadas en los procesos de judicialización de quienes cometen delitos.

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En el Quindío con los vigías monitorean los caudales de los ríos y quebradas para mitigar emergencias por crecientes súbitas debido a las lluvias

En medio de las actuales condiciones climáticas en las que se generan momentos soleados y luego torrenciales lluvias, el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez dijo que están al tanto para atender cualquier contingencia que pueda presentarse en los diferentes municipios.

Recordó que cuentan con los vigías que realizan un seguimiento y control de las crecientes súbitas para generar las acciones pertinentes en coordinación con los organismos de socorro del departamento.

Además, dio a conocer que debido a las emergencias registradas en el municipio de Calarcá por las fuertes lluvias continúan realizando el acompañamiento y en Río Verde con el fin de que no se registren nuevos inconvenientes.

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La Alcaldía de Armenia continúa articulando esfuerzos para generar más empleo para los ciudadanos, por lo cual a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y en alianza con la empresa Activos SAS, este fin de semana 250 armenios viajaron al departamento de Cundinamarca para vincularse laboralmente como operarios de producción en el sector floricultor durante la temporada de flores.

La convocatoria inicial contemplaba 200 vacantes para personas con disponibilidad de traslado, sin necesidad de experiencia previa ni formación específica, no obstante, se amplió 50 cupos más.

La oferta incluye salario, transporte, hospedaje y alimentación completamente cubiertos, lo que facilitó que más ciudadanos accedieran a esta oportunidad laboral en una de las temporadas más importantes para la exportación de flores en el país.

Estas acciones hacen parte de la estrategia de empleabilidad impulsada por la Alcaldía de Armenia, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico en articulación con Invest in Armenia, entidad que trabaja para atraer inversión, fortalecer el tejido empresarial y generar nuevas oportunidades de empleo para los ciudadanos.

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Empresas Públicas de Armenia, a través de su Subgerencia de Aseo, anunció que durante el mes de abril de 2026 se desarrollarán labores de poda de árbol urbano en distintos sectores de la ciudad, como parte de su compromiso con el mantenimiento del espacio público y la seguridad ambiental.

Estas acciones estarán sujetas a las condiciones climáticas y a la disponibilidad operativa del equipo, y se ejecutarán en puntos como el barrio Los Álamos, Parque Fundadores, barrio La Virginia, Zuldemayda, Centenario, Monteblanco, Plaza Bolívar, Villa Liliana, Terraza Jardín, Puerto Espejo, La Fachada, barrio Uribe y Parque Valencia, entre otros.

La entidad precisó que las intervenciones se llevarán a cabo sin un orden cronológico fijo, ya que se dará prioridad a la atención de emergencias naturales y a las solicitudes ciudadanas que cumplan con los requisitos técnicos establecidos, como la georreferenciación del individuo arbóreo, el permiso de intervención silvicultural y la disponibilidad del recurso humano.

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Asimismo, recordó que estas labores se desarrollan exclusivamente en zonas urbanas y cuentan con los permisos correspondientes emitidos por la OMGERD y el Departamento de Planeación Municipal.

La entidad también aclaró que la tala de árboles, cuando es necesaria por el mal estado fitosanitario de las especies, es competencia directa de Planeación Municipal, mientras que el manejo de árboles en contacto con redes eléctricas corresponde a la EDEQ.

De igual forma, destacó que entre el 60% y el 70% de los residuos generados durante estas jornadas son aprovechados mediante procesos de chipeado, lo que permite su reutilización como mantillo, contribuyendo al mejoramiento de los suelos, la retención de humedad y el equilibrio ambiental.

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Por fin, la gobernación del Quindío, a través del Plan Departamental de Aguas (PDA), adscrito a la Secretaría de Aguas e Infraestructura, anunció que el carro compactador del municipio de Quimbaya completa una semana operando en perfectas condiciones, luego de que el proveedor subsanara los ajustes requeridos por temas operativos.

El vehículo, con capacidad de 25 yardas cúbicas, representó una inversión superior a los $1.000 millones, financiada con recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, correspondientes a la bolsa de inversión municipal y gestionados por administraciones anteriores.

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Con una participación superior a los 250 recicladores, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío en articulación con Comfenalco Quindío y aliados regionales, realizará el Encuentro de Recicladores Quindío 2026, en el Marco de la Alianza por la Economía Popular.

En esta oportunidad la Cámara de Comercio y Comfenalco desarrollarán este encuentro de la mano de la CRQ, Urbaser, Área Limpia, Smurfit Westrock, SENA, Berhlan, Parque del Café y Cafequipe, quienes se sumaron a esta iniciativa aportando conocimiento, incentivos y bienestar para los asistentes.

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Durante el evento, los recicladores conocerán experiencias exitosas a nivel nacional, compartidas por organizaciones como M&M Universal ESP, Teca by Urbaser y la Asociación Recuperando Esperanza, generando un valioso intercambio de aprendizajes que fortalece sus capacidades y visión de crecimiento.

Asimismo, se llevará a cabo la entrega de reconocimientos a asociaciones que han trabajado de la mano con la Cámara de Comercio y la CRQ en el Marco del Programa de Manejo Inteligente de Residuos a través del cual se han fortalecido *rutas selectivas de recolección en zonas comerciales*, una estrategia que ha impulsado tanto la sostenibilidad ambiental como la generación de ingresos para esta población.

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Laura Camila Cardona Arango, estudiante de décimo semestre del programa de Biología de la Universidad del Quindío, fue seleccionada para participar en una escuela internacional de neurociencia en Cusco, Perú, tras obtener una beca otorgada por la International Brain Research Organization. El apoyo cubrirá su alojamiento y alimentación durante la estancia en Perú, que se llevará a cabo del 9 al 16 de mayo.

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Hay dos nuevos millonarios en Colombia, cayó el chance millonario y dos ciudadanos en los departamentos de Santander y Quindío ganaron más de 7 mil millones de pesos.

El histórico acumulado de $14.855.811.768 de Chance Millonario cayó la noche del lunes 6 de marzo, dejando a dos nuevos ganadores en el país: uno en Floridablanca (Santander) y el otro, en Armenia (Quindío). Cada ganador recibirá la impresionante suma de $7.427.905.884

En el Quindío, la suerte fue entregada a través de la Red de Servicios del Quindío - Facilísimo, Los Números de la Suerte La combinación ganadora fue: Motilón Noche: 1769 Lotería del Tolima: 1769 Lotería de Cundinamarca: 4932

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En deportes, Ocho medallas obtuvo la selección de taekwondo de la Uniquindío en el Open Regional realizado en la ciudad de Pereira. Los deportistas, pertenecientes al Club Máster Yong de Calarcá, alcanzaron cuatro preseas de oro, una de plata y tres de bronce.

Los medallistas de oro fueron: Juan Esteban Rojas Rodríguez (cinturones negros, -68 kg), Nahomy Alexandra Correa Mera (cinturones negros, -59 kg), Juan Sebastián Valencia (cinturones negros, -87 kg), y Laura Camila Bedoya Rodríguez (principiantes, -62 kg)

Medalla de Plata, Laura Sofia Tabares Burgos (principiantes, -62 kg) y medalla de Bronce, Estefanía Alarcón Piamba y María Gabriela Santafé Carvajal (principiantes, -49 kg), Albert Johan Herrera Sánchez (cinturones negros, -68 kg)

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De otro lado, El deportista quindiano Nicolás Morales, de la modalidad de bádminton, inició con victoria su participación en el Future Series de Lima, tras imponerse al boliviano Gabriel Rosales en dos sets, 21-7 y 21-14, resultado que lo mantiene en competencia y le permite sumar puntos para el ranking mundial.