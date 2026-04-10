Vía a Saladoblanco completa un mes con cierres y paso restringido

Neiva

La vía departamental que conecta a Pitalito con el municipio de Saladoblanco, con paso por el sector de Oritoguaz en jurisdicción de Elías, presenta graves afectaciones por la temporada invernal. Este corredor es la principal vía de acceso y salida para Saladoblanco, por lo que su operación restringida impacta directamente la movilidad y el abastecimiento en esta zona del sur del departamento.

Entre las emergencias más críticas se reporta la caída de rocas en el kilómetro 7+680, que deja cuatro personas heridas y varios vehículos afectados. Además, se han registrado cerca de 18 derrumbes de pequeña escala a lo largo del corredor, producto de las lluvias recientes, lo que mantiene la vía en condiciones inestables.

A esto se suma el grave deterioro de una batea en la vereda Oritoguaz, que presenta una fractura estructural por erosión. Esta situación obliga a mantener el tránsito a un solo carril en gran parte de la vía, con cierres intermitentes mientras avanzan los trabajos de despeje y estabilización con maquinaria amarilla.

El alcalde de Saladoblanco, Javier Bambagüe, advirtió que la emergencia cumple un mes, generando escasez de alimentos, combustible y gas, así como dificultades para el ingreso de materiales. “Desde el 28 de marzo tuvimos presencia de la Gobernación del Huila con maquinaria y un geólogo que evaluó la falla; a partir de la próxima semana se realizarán trabajos de terraceo en la zona de caída de rocas para disminuir el riesgo de colapso”, explicó.