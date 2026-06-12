Inicia la edición 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro en el Huila

Neiva

Abrimos oficialmente la edición 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, una celebración que exalta tradiciones, identidad y el orgullo de ser huilenses. La invitación especial a los huilenses, a todos los colombianos y a los visitantes que llegan al departamento para que participen hoy, a las 6:00 de la tarde, en el Parque de la Música, donde se realizará el acto de apertura de esta gran fiesta cultural.

La ceremonia inaugural será un espectáculo lleno de música, danza, folclor y tradición. Contará con la participación de cerca de 200 artistas en escena, quienes permitirán hacer un recorrido por la riqueza cultural del Huila. Estas festividades serán una oportunidad para disfrutar de nuestras costumbres, nuestra gastronomía y nuestra música, elementos que convierten al departamento en un destino cultural único.

Según María Liliana Quimbaya, secretaria de cultura, comentó que “el festival también representa una ocasión para reencontrarnos con nuestras raíces y compartir con Colombia y el mundo la grandeza de nuestro patrimonio folclórico. Para ello, se ha trabajado de manera articulada con diferentes instituciones, con el propósito de ofrecer una programación cultural”.

Se han dispuesto todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de propios y visitantes. El objetivo es que las familias, turistas y asistentes disfruten de cada evento con tranquilidad y se lleven la mejor imagen de nuestra tierra. Los esperamos del 12 al 29 de junio para vivir cerca de 70 eventos culturales, artísticos y folclóricos que harán vibrar al departamento y celebrarán la alegría que caracteriza al pueblo huilense.