Capturado en Acevedo, Huila, hombre señalado de atacar con machete a una mujer

Neiva

Un violento caso de agresión contra una mujer generó alarma en el barrio San Francisco, en el municipio de Acevedo, Huila, donde un hombre fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional tras ser señalado de atacarla con un machete. Las autoridades confirmaron que el hecho es materia de investigación.

La detención se logró gracias al aviso oportuno de la comunidad, que alertó sobre la situación en curso. De inmediato, uniformados llegaron al lugar y encontraron al presunto agresor señalado por los vecinos, permitiendo su ubicación y captura en el menor tiempo posible.

La víctima fue identificada como Urelis Almario Gómez, quien permanece en estado delicado y recibe atención médica en el Hospital San Antonio de Pitalito, tras resultar gravemente herida en este presunto hecho de violencia ocurrido en Acevedo. En el sitio fue hallada con múltiples lesiones, al parecer ocasionadas con un arma cortopunzante tipo machete.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre habría llegado semanas atrás desde el departamento de Caldas y habría conocido a la mujer a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Al parecer, la decisión de ella de terminar la convivencia habría desencadenado la agresión. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI, mientras avanza la investigación, para determinar la posible configuración del delito de tentativa de feminicidio.