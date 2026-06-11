Congreso de la República exalta al alcalde de Pitalito con distinción de Caballero

Orden del Congreso de Colombia en grado Caballero, una de las más altas distinciones otorgadas por el Senado de la República. Foto Relacionada

Neiva

El alcalde de Pitalito, Yider Luna, recibió la Orden del Congreso de Colombia en grado de Caballero, una de las más altas distinciones otorgadas por el Senado de la República a ciudadanos que se han destacado por su vocación de servicio, liderazgo y aportes al desarrollo de sus territorios. El mandatario aseguró que esta exaltación representa el esfuerzo de los habitantes del municipio y de quienes han contribuido al progreso del sur del Huila.

En entrevista con Caracol Radio Neiva, Luna explicó que la distinción reconoce las gestiones impulsadas desde Pitalito en temas como la defensa de la Ruta 45, el fortalecimiento de la seguridad y la ejecución de programas sociales. Asimismo, señaló que varias de estas iniciativas se han desarrollado con recursos y esfuerzos propios del municipio.

Entre los avances resaltados por el alcalde figura el posicionamiento de Pitalito como capital mundial del café de especialidad, un logro que atribuyó al trabajo de miles de familias caficultoras que han consolidado al municipio como referente nacional e internacional en la producción de café de alta calidad. “Es un logro de más de 12.000 familias que día a día, de sol a sol, se levantan para labrar el campo y llevarnos los mejores alimentos y el mejor café del mundo a nuestras mesas”, afirmó.

Luna también destacó programas como Vecino Vigilante, las estrategias de apoyo a personas con discapacidad y las iniciativas de acceso a vivienda. Además, aseguró que su administración ha obtenido reconocimiento nacional por proyectos como Pitalito Solidario y Café con Aroma Social. “Debo decir que somos reconocidos por tener uno de los mejores planes de desarrollo social del país”, señaló. Añadió que estas iniciativas han contribuido a posicionar a su gobierno entre los más destacados del país en materia social.