Nueve animales silvestres regresaron a su hábitat natural en el Huila
Entre las especies liberadas se encuentran tinguas, zarigüeyas, una iguana, una tortuga y una serpiente.
Neiva
La fauna silvestre del Huila recuperó nueve de sus ejemplares luego de una jornada de liberación realizada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). Los animales fueron reubicados en zonas naturales aptas para su supervivencia.
Entre los nueve ejemplares que regresaron a su entorno se encuentran dos tinguas de agua, cuatro zarigüeyas, una iguana, una tortuga estuche y una serpiente falsa mapaná, especímenes de fauna silvestre que ahora volverán a cumplir su papel dentro de los ecosistemas de la región.
La liberación busca aportar a la conservación de la biodiversidad del departamento y al equilibrio de los ecosistemas, teniendo en cuenta el rol que cada una de estas especies cumple dentro de la cadena natural.
Las autoridades ambientales aprovecharon la jornada para recordar a la comunidad la importancia de proteger la fauna silvestre y reportar cualquier caso de cautiverio, tráfico ilegal o animales en situación de riesgo, con el fin de facilitar su rescate y atención oportuna.
Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...