Nueve animales silvestres regresaron a su hábitat natural en el Huila

Neiva

La fauna silvestre del Huila recuperó nueve de sus ejemplares luego de una jornada de liberación realizada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). Los animales fueron reubicados en zonas naturales aptas para su supervivencia.

Entre los nueve ejemplares que regresaron a su entorno se encuentran dos tinguas de agua, cuatro zarigüeyas, una iguana, una tortuga estuche y una serpiente falsa mapaná, especímenes de fauna silvestre que ahora volverán a cumplir su papel dentro de los ecosistemas de la región.

La liberación busca aportar a la conservación de la biodiversidad del departamento y al equilibrio de los ecosistemas, teniendo en cuenta el rol que cada una de estas especies cumple dentro de la cadena natural.

Las autoridades ambientales aprovecharon la jornada para recordar a la comunidad la importancia de proteger la fauna silvestre y reportar cualquier caso de cautiverio, tráfico ilegal o animales en situación de riesgo, con el fin de facilitar su rescate y atención oportuna.