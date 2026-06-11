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11 jun 2026 Actualizado 19:34

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Nueve animales silvestres regresaron a su hábitat natural en el Huila

Entre las especies liberadas se encuentran tinguas, zarigüeyas, una iguana, una tortuga y una serpiente.

De los nueve ejemplares liberados, una tortuga estuche. Foto relacionada

De los nueve ejemplares liberados, una tortuga estuche. Foto relacionada

De los nueve ejemplares liberados, una tortuga estuche. Foto relacionada

Valentina Gasca

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La fauna silvestre del Huila recuperó nueve de sus ejemplares luego de una jornada de liberación realizada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). Los animales fueron reubicados en zonas naturales aptas para su supervivencia.

Entre los nueve ejemplares que regresaron a su entorno se encuentran dos tinguas de agua, cuatro zarigüeyas, una iguana, una tortuga estuche y una serpiente falsa mapaná, especímenes de fauna silvestre que ahora volverán a cumplir su papel dentro de los ecosistemas de la región.

La liberación busca aportar a la conservación de la biodiversidad del departamento y al equilibrio de los ecosistemas, teniendo en cuenta el rol que cada una de estas especies cumple dentro de la cadena natural.

Las autoridades ambientales aprovecharon la jornada para recordar a la comunidad la importancia de proteger la fauna silvestre y reportar cualquier caso de cautiverio, tráfico ilegal o animales en situación de riesgo, con el fin de facilitar su rescate y atención oportuna.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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