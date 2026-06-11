La extorsión le cuesta miles de millones al café huilense y frena el desarrollo rural

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La extorsión se ha consolidado como un impuesto criminal que asfixia al sector cafetero colombiano. En 2023, la cosecha nacional produjo cerca de 685.000 toneladas de café, valoradas en más de 9 billones de pesos. De acuerdo con las estimaciones del estudio, las organizaciones criminales lograron apropiarse de alrededor del 3 % de ese valor mediante esquemas de extorsión, lo que representa aproximadamente 280.000 millones de pesos.

Además de las pérdidas directas, existe un impacto indirecto difícil de cuantificar: el miedo. Los resultados muestran que, por cada aumento en los niveles de extorsión, disminuye el rendimiento de la tierra. Muchos productores prefieren reducir su actividad para evitar convertirse en objetivos de los delincuentes. Esta situación podría representar la pérdida de cerca de 7.200 hectáreas de café sin cosechar y alrededor de 98.000 millones de pesos adicionales en ingresos no percibidos.

El investigador Rodrigo Atehortúa y Jaime Wilches, del Politécnico Grancolombiano, comento que “el caso del Huila resulta especialmente relevante. Como principal productor cafetero del país, con el 21 % de la cosecha nacional, el departamento se ha convertido en un objetivo prioritario para las redes de extorsión. Durante 2023 produjo más de 142.000 toneladas de café, valoradas en cerca de 2 billones de pesos. Se estima que la delincuencia extrajo alrededor de 58.000 millones de pesos mediante extorsiones y que otros 21.000 millones se perdieron por la reducción de la inversión y la producción”.

La investigación también encontró que este delito ya no se limita a las zonas rurales ni a los territorios con presencia de grupos armados. La extorsión se ha expandido hacia modalidades urbanas y carcelarias que buscan capturar flujos de dinero donde existe actividad económica y debilidad institucional. Municipios como Algeciras, Villavieja y Yaguará registran tasas de extorsión superiores al promedio nacional, lo que confirma que el fenómeno afecta tanto a los caficultores como a otros sectores productivos de la región.