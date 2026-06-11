Huila sigue liderando la producción de pescado en Colombia

Neiva

El Huila se mantiene como el principal productor piscícola del país. Según cifras del Ministerio de Agricultura, durante 2025 el departamento alcanzó una producción de 87.864 toneladas de carne de pescado, superando en 7.988 toneladas los registros del año anterior.

La cifra representa el 37 % de toda la producción nacional, muy por encima de departamentos como Meta y Tolima, que aportan el 11% y el 8% respectivamente. Además, gran parte de la tilapia que Colombia exporta proviene del territorio huilense.

El crecimiento de la piscicultura también impulsó la economía regional. El sector genera miles de empleos directos e indirectos y se ha consolidado como una de las actividades productivas más importantes del departamento, con una fuerte presencia en mercados nacionales e internacionales.

Las buenas noticias también se reflejan en el consumo de pescado en el país, que pasó de 9,4 a 11,3 kilogramos por persona al año entre 2024 y 2025. Este aumento, junto con el crecimiento de las exportaciones, confirma el buen momento que atraviesa la acuicultura colombiana, con el Huila como principal protagonista.