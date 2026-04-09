Capturado motociclista por arrollar a policía tras evadir control en vía Gigante–Neiva

Neiva

En desarrollo de los controles permanentes que adelanta la Policía Nacional en las carreteras del departamento del Huila, fue capturado un hombre que, al intentar evadir un puesto de prevención y control, embistió a un uniformado de la Seccional de Tránsito y Transporte, ocasionándole lesiones de consideración.

El procedimiento se registró en el sector conocido como Puerto Seco, sobre la vía que comunica a los municipios de Gigante y Neiva, donde uno de los policías le indicó la señal de pare a un motociclista. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra peligrosa, arrollando al uniformado y generando una situación de alto riesgo en la vía.

Tras el impacto, el implicado cayó del vehículo y resultó ileso, pero al verificar su documentación, las autoridades evidenciaron que no contaba con seguro obligatorio, revisión técnico-mecánica ni licencia de conducción. Por estos hechos, fue capturado y deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito.

Según informó la mayor Liliana Lozada, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Huila, el uniformado lesionado presenta trauma craneoencefálico leve, trauma en la cintura y politraumatismos en las extremidades inferiores. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y acatar los controles para prevenir hechos que pongan en riesgo la vida.