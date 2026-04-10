Universidad Nacional publica consejos clave para la prueba de admisión Sede de La Paz: fechas y más

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Sede de La Paz, extendió una invitación a los jóvenes del Cesar y departamentos vecinos para acceder a una educación superior de calidad. Recientemente, la Sede de La Paz compartió consejos esenciales sobre la prueba de admisión, abarcando las fechas clave así como detalles específicos del examen.

Lea más: La Universidad Nacional anuncia convocatoria docente 2026: guía de inscripción para participar

Prueba UNAL

El examen de admisión UNAL es una evaluación que consta de 120 preguntas y tiene una duración de 3.5 horas. De acuerdo con la institución, esta prueba no penaliza errores, lo que quiere decir que las respuestas incorrectas no restan puntos.

La prueba se estructura en cinco componentes principales, cada uno diseñado para evaluar diferentes habilidades y conocimientos:

Análisis textual (lectura crítica): Esta sección evalúa la capacidad del aspirante para comprender, interpretar y analizar textos escritos, identificando ideas principales, argumentos y la intención del autor. Matemáticas: En este componente, se ponen a prueba los conocimientos y habilidades en razonamiento matemático, resolución de problemas y aplicación de conceptos numéricos. Ciencias Naturales: Esta sección abarca preguntas relacionadas con biología, química y física, evaluando la comprensión de principios científicos fundamentales. Ciencias Sociales: Aquí se evalúan los conocimientos sobre historia, geografía, economía y política, así como la capacidad de analizar fenómenos sociales. Análisis de la imagen Este componente es crucial, ya que la mayor parte del examen implica la interpretación de textos, gráficas e imágenes. Se busca evaluar la habilidad del aspirante para extraer información, comprender mensajes visuales y relacionarlos con el contexto.

Una parte fundamental de la prueba se centra en la interpretación de texto, imágenes y gráficas para desarrollar habilidades de lectura crítica y análisis visual.

Le puede interesar: ICETEX lanza becas del 100% en China: ¿Cómo aplicar a la convocatoria? Fecha límite y requisitos

Calificación del examen de admisión

El de la prueba de admisión se calcula utilizando un modelo estadístico conocido como Rasch. Este modelo permite una evaluación precisa y equitativa de las habilidades del aspirante. El resultado final se expresa en una escala con un promedio de 500.

Fechas claves del proceso

Para asegurar una preparación adecuada, la UNAL recordó las fechas claves del proceso:

Examen de admisión (26 de abril): Esta es la fecha designada para presentar y superar la prueba oficial de conocimiento y aptitudes de la Universidad Nacional de Colombia.

Requisitos de matrícula (21 al 28 de mayo): Este período es crucial para enviar los documentos requeridos a la respectiva División de Registro y Matrícula. Además, deberá efectuar el pago de la sistematización, siguiendo el calendario establecido por la universidad.

Por último, la UNAL, Sede de La Paz, hizo un llamado a los aspirantes para que estén atentos a la citación oficial del examen y se presenten con todos sus documentos el día de la prueba. La UNAL ha habilitado una ventana de ayuda virtual. Este recurso estará disponible hasta el 18 de marzo, de lunes a viernes, en el horario de 2:00 a 3:00 p. m.