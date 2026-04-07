La Universidad Nacional anuncia convocatoria docente 2026: guía de inscripción para participar

En décimo lugar quedó ubicada la universidad Nacional de Colombia, la cual fue elegida como la mejor en la opinión de más de 10.000 líderes académicos de todo el mundo, que abarcó un total de 133 países encuestados.( Colprensa )

La Universidad Nacional de Colombia abrió una nueva convocatoria de concursos profesorales para integrar la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

De acuerdo con la institución pública, en total, el proceso contempla 12 cargos para el Departamento de Derecho y 5 para el de Ciencia Política. Los requisitos específicos para cada vacante están disponibles en la página oficial de la convocatoria.

El proceso de inscripción se podrá realizar completamente virtual hasta el próximo 10 de abril a las 5:00 p.m. Las vacantes estarán disponibles en el portal web de la Universidad Nacional, que está disponible las 24 horas del día.

Según el cronograma de la oferta para docentes, la universidad comunicará el 22 de abril los ajustes necesarios para que los aspirantes realicen las correcciones correspondientes o documentación adicional. El plazo máximo para las subsanaciones será el 24 de abril. Entre el 27 de abril y el 8 de mayo, la Universidad Nacional publicará el listado de las personas que pasaron la verificación de requisitos.

Los resultados de la etapa de pruebas se conocerán el 18 de junio de 2026. El 31 de julio se publicarán los resultados definitivos y la lista de seleccionados para asumir los 17 cargos docentes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

Guía de inscripción para participar

La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), con sede en Bogotá, publicó la Guía de Inscripción para los Concursos Profesorales 2026 para orientar a los aspirantes en el proceso de selección de nuevos profesores para la institución.

El proceso de selección se desarrolla en varias etapas que incluyen:

Divulgación de la convocatoria

Inscripción de aspirantes

Verificación de requisitos (eliminatoria)

Calificación de hoja de vida (clasificatoria)

Presentación y calificación de prueba de competencias (componente escrito y oral, incluyendo entrevista, clasificatoria)

Declaración de ganadores, elegibles y cargos desiertos mediante resoluciones

Para formalizar la inscripción, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Inscribirse a través del Portal de Aspirantes de la Universidad Nacional de Colombia, aceptando los términos y condiciones y creando un usuario. Seleccionar un (1) perfil. Adjunte, dentro del plazo del cronograma, los documentos obligatorios para cada perfil a través del portal oficial, conforme a las resoluciones de convocatoria. Las inscripciones se cerrarán a las 17:00 horas (hora colombiana). No se aceptará documentación adicional una vez cerradas las inscripciones.

Para tomar posesión del cargo, el aspirante no deberá encontrarse en situaciones de inhabilidad para ejercer cargos públicos o incompatibilidades establecidas por la normatividad de la Universidad Nacional de Colombia. Para cualquier solicitud de información adicional, se debe contactar a concursodfdbog@unal.edu.co.

Link oficial de la convocatoria:

La inscripción y el envío de documentos se realizarán a través de la plataforma del Portal Aspirantes - Portal oficial: https://portalgestionhumana.unal.edu.co/PortalSara/sitio/portalunal/home

Los resultados de cada etapa, incluyendo la verificación de requisitos, la calificación de la hoja de vida y las pruebas de competencia, así como las resoluciones de ganadores, elegibles y cargos desiertos.

El tiempo para inscripciones y envío de documentos de la convocatoria para docentes será el 9 y 10 de abril.

Link: https://derecho.bogota.unal.edu.co/concursoprofesoral/