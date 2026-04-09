Se levanta el paro en la Universidad Nacional, sede Bogotá, tras ocho semanas de cese académico

FOTODELDÍA AME3337. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/04/2025.- Indígenas permanecen en las instalaciones de la Universidad Nacional este lunes, en Bogotá (Colombia). Entre 15.000 y 20.000 indígenas se asentaron en las instalaciones de sede de Bogotá de la Universidad Nacional, la principal pública de Colombia, con el objetivo de participar en las marchas del próximo 1 de mayo, según estimaciones de la Alcaldía. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

EDUCACIÓN

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, retomará clases desde el próximo lunes luego de que el movimiento estudiantil decidiera levantar el paro que se extendió durante aproximadamente ocho semanas.

Así lo confirmó Kevin Arrigui, representante estudiantil de la sede Bogotá, en entrevista con Caracol Radio, quien explicó que la decisión se tomó tras una asamblea general realizada recientemente.

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“Debido al desgaste del paro, a la coyuntura interna y a divisiones dentro del movimiento estudiantil frente a los mecanismos de presión, se decidió retornar a clases desde el próximo lunes”, señaló Arrigui.

El representante estudiantil aclaró que el levantamiento del paro no implica el reconocimiento de la legitimidad del actual rector , Ismael Peña, cuya posesión generó inconformidad entre los estudiantes.

“No se reconoce la legitimidad de la rectoría, pero se va a buscar cambiar los mecanismos de presión, abrir una mesa de negociación con la administración y avanzar en una serie de reformas necesarias para la universidad”, explicó.

El paro tuvo su origen en decisiones tomadas desde hace cerca de dos años, relacionadas con la designación del rector, que sacó a Leopoldo Múnera del cargo. Sin embargo, se intensificó hace ocho semanas tras un fallo judicial que ordenó su posesión, lo que llevó a una convocatoria inmediata a asamblea y al inicio del cese de actividades.

Durante este periodo, la universidad no estuvo completamente paralizada. Según Arrigui, de las 11 facultades de la sede Bogotá, algunas continuaron con actividades académicas parciales, especialmente aquellas con laboratorios difíciles de suspender, mientras otras sí se mantuvieron en paro total.

“Seis facultades ya habían decidido volver a clases, lo que también influyó en la decisión final de levantar el paro”, agregó en Caracol Radio.

El movimiento estudiantil anunció que continuará impulsando reformas estructurales, especialmente en los mecanismos de gobierno y participación dentro de la universidad.

“Hay una inconformidad clara sobre cómo se eligen las formas de gobierno. El llamado es a que toda la comunidad universitaria participe en los espacios de debate para definir las reformas que necesita la institución”, indicó.