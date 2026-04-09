ICETEX lanza becas del 100% en China: ¿Cómo aplicar a la convocatoria? Fecha límite y requisitos
Conozca aquí la fecha límite para inscribirse a las becas del ICETEX en China y el programa que ofrece:
El Icetex abrió una convocatoria que podría marcar un antes y un después para la internacionalización de la educación superior en Colombia. Se trata de una misión académica en China enfocada en inteligencia artificial, innovación y tecnologías emergentes, con todos los gastos principales cubiertos.
La iniciativa se realiza en alianza con el Fodesep y estará disponible hasta el 10 de abril de 2026. Está dirigida exclusivamente a perfiles directivos de instituciones de educación superior, con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimiento y la transformación digital del sector educativo.
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Becas del Icetex: ¿cuánto dura el programa?
El programa tendrá una duración total de 13 días, entre el 11 y el 23 de mayo, con una agenda académica intensiva de 10 días en algunas de las ciudades más influyentes del desarrollo tecnológico global.
- Beijing
- Shanghái
- Hangzhou
- Shenzhen
- Hong Kong
Durante el recorrido, los participantes tendrán acceso a encuentros con universidades, centros de investigación y empresas líderes en innovación, con énfasis en inteligencia artificial, manufactura avanzada y computación cuántica.
Qué cubre la beca del 100% del Icetex
Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es su financiación completa. En total, se otorgarán hasta 15 cupos con cobertura total, financiados en un 60% por Icetex y un 40% por Fodesep.
Los beneficios incluyen:
- Tiquetes internacionales ida y vuelta (Bogotá – Beijing / Hong Kong – Bogotá)
- Alojamiento durante 10 noches
- Alimentación parcial (desayunos y algunos almuerzos)
- Transporte interno entre ciudades
- Seguro médico internacional
- Matrícula académica y certificación
- Material de estudio y servicios de traducción
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Becas ICETEX China: Gastos que deben asumir los seleccionados
A pesar de la cobertura total, los aspirantes deberán cubrir algunos costos adicionales, entre ellos:
- Desplazamientos nacionales hacia Bogotá
- Trámite de visa para China
- Alimentación no incluida
- Gastos personales
- Servicios adicionales de aerolínea y roaming
- Eventuales gastos médicos no cubiertos
Requisitos para aplicar a la misión académica en China
La convocatoria está dirigida a perfiles con experiencia en educación superior. Entre los requisitos principales se encuentran:
- Tener entre 25 y 60 años
- Contar con título profesional
- Acreditar mínimo 36 meses de experiencia en el sector educativo
- Certificar nivel de inglés mínimo B1
- No tener deudas en mora con Icetex (si aplica)
- Disponibilidad total durante los 13 días del programa
Documentos clave para la postulación de becaS en China
Los interesados deberán presentar una serie de documentos obligatorios que serán evaluados en el proceso de selección:
- Copia de la cédula
- Pasaporte vigente (mínimo hasta noviembre de 2026)
- Certificación laboral
- Carta de compromiso
- Carta de aval institucional
- Certificado de antecedentes disciplinarios
- Certificación como jurado de votación o soporte equivalente
Además, uno de los elementos más importantes será el plan de multiplicación, una propuesta que debe evidenciar cómo el participante replicará los conocimientos adquiridos en su institución en un plazo máximo de 90 días tras su regreso.
Convocatoria Icetex 2026: fechas clave y recomendaciones
La convocatoria estará abierta hasta el 10 de abril de 2026 a las 5:00 p. m., y los resultados serán informados vía correo electrónico.
Desde el Icetex recalcan que el proceso es gratuito y debe realizarse únicamente a través de sus canales oficiales, sin intermediarios. Asimismo, hacen un llamado a los aspirantes a estar atentos para evitar posibles fraudes.
Esta misión académica se perfila como una oportunidad única para líderes educativos que buscan conectar a Colombia con las tendencias globales en inteligencia artificial y tecnología.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...