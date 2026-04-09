ICETEX lanza becas del 100% en China: ¿Cómo aplicar a la convocatoria? Fecha límite y requisitos

El Icetex abrió una convocatoria que podría marcar un antes y un después para la internacionalización de la educación superior en Colombia. Se trata de una misión académica en China enfocada en inteligencia artificial, innovación y tecnologías emergentes, con todos los gastos principales cubiertos.

La iniciativa se realiza en alianza con el Fodesep y estará disponible hasta el 10 de abril de 2026. Está dirigida exclusivamente a perfiles directivos de instituciones de educación superior, con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimiento y la transformación digital del sector educativo.

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Becas del Icetex: ¿cuánto dura el programa?

El programa tendrá una duración total de 13 días, entre el 11 y el 23 de mayo, con una agenda académica intensiva de 10 días en algunas de las ciudades más influyentes del desarrollo tecnológico global.

Beijing

Shanghái

Hangzhou

Shenzhen

Hong Kong

Durante el recorrido, los participantes tendrán acceso a encuentros con universidades, centros de investigación y empresas líderes en innovación, con énfasis en inteligencia artificial, manufactura avanzada y computación cuántica.

Qué cubre la beca del 100% del Icetex

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es su financiación completa. En total, se otorgarán hasta 15 cupos con cobertura total, financiados en un 60% por Icetex y un 40% por Fodesep.

Los beneficios incluyen:

Tiquetes internacionales ida y vuelta (Bogotá – Beijing / Hong Kong – Bogotá)

Alojamiento durante 10 noches

Alimentación parcial (desayunos y algunos almuerzos)

Transporte interno entre ciudades

Seguro médico internacional

Matrícula académica y certificación

Material de estudio y servicios de traducción

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Becas ICETEX China: Gastos que deben asumir los seleccionados

A pesar de la cobertura total, los aspirantes deberán cubrir algunos costos adicionales, entre ellos:

Desplazamientos nacionales hacia Bogotá

Trámite de visa para China

Alimentación no incluida

Gastos personales

Servicios adicionales de aerolínea y roaming

Eventuales gastos médicos no cubiertos

Requisitos para aplicar a la misión académica en China

La convocatoria está dirigida a perfiles con experiencia en educación superior. Entre los requisitos principales se encuentran:

Tener entre 25 y 60 años

Contar con título profesional

Acreditar mínimo 36 meses de experiencia en el sector educativo

Certificar nivel de inglés mínimo B1

No tener deudas en mora con Icetex (si aplica)

Disponibilidad total durante los 13 días del programa

Documentos clave para la postulación de becaS en China

Los interesados deberán presentar una serie de documentos obligatorios que serán evaluados en el proceso de selección:

Copia de la cédula

Pasaporte vigente (mínimo hasta noviembre de 2026)

Certificación laboral

Carta de compromiso

Carta de aval institucional

Certificado de antecedentes disciplinarios

Certificación como jurado de votación o soporte equivalente

Además, uno de los elementos más importantes será el plan de multiplicación, una propuesta que debe evidenciar cómo el participante replicará los conocimientos adquiridos en su institución en un plazo máximo de 90 días tras su regreso.

Convocatoria Icetex 2026: fechas clave y recomendaciones

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de abril de 2026 a las 5:00 p. m., y los resultados serán informados vía correo electrónico.

Desde el Icetex recalcan que el proceso es gratuito y debe realizarse únicamente a través de sus canales oficiales, sin intermediarios. Asimismo, hacen un llamado a los aspirantes a estar atentos para evitar posibles fraudes.

Esta misión académica se perfila como una oportunidad única para líderes educativos que buscan conectar a Colombia con las tendencias globales en inteligencia artificial y tecnología.