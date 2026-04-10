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10 abr 2026 Actualizado 01:31

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Declaran nulidad de inscripción de Guillermo Echavarría como candidato a la rectoría de la UPC

El Consejo Superior, en donde había participado Juliana Guerrero, había escogido a Guillermo Echavarría como rector en propiedad.

Guillermo Echavarría. Foto: Instagram.

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El Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar declaró la nulidad del acto administrativo de inscripción del candidato a la Rectoría, Guillermo Andrés Echavarría Gil, y que se debe excluir su exclusión definitiva del proceso.

Además, el Tribunal recomendó al Consejo Superior Universitario que considere las razones emitidas para que se tome una decisión considerando “respecto a la vigencia del acto administrativo mediante el cual fue designado” como rector Echavarría Gil.

Según el Tribunal, indicó que, entre otras cosas, Echavarría Gil solo acreditó como experiencia en docencia universitaria de 49 meses, cuando la exigencia estatutaria son de 60 meses, equivalentes a 5 años.

Cabe recordar que Juliana Guerrero participó del Consejo Superior Universitaria que había escogido a Echavarría Gil como rector de la Universidad para el periodo 2026 – 2030.

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