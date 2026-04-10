Tío y sobrino salieron hacia Briceño, Antioquia, a trabajar y están desaparecidos

Briceño-Antioquia

La situación de seguridad en Briceño se agrava cada día debido a la violencia que se está reportando por la confrontación entre los grupos ilegales y l os ataques contra la fuerza pública , como los dos recientes. Ahora se suman personas desaparecidas.

Una familia del norte de Antioquia busca de manera desesperada a dos personas que son tío y sobrino, ya que están desaparecidos desde el pasado 2 de abril de 2026. Ese día salieron hacia la población de Briceño a trabajar y desde entonces no se volvió a saber de ellos. Pero su familia vive en San Andrés de Cuerquia.

El mayor temor de la familia de Alex Fernando Posada Durango, de 27 años, y el tío Jhon Hernan Durango, de unos 41 años, es que en el municipio de Briceño la situación de seguridad está bastante compleja por la confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36, por lo que les solicitan a estos grupos liberarlos en caso de que los tengan retenidos contra su voluntad para investigarlos.

Caracol Radio ha conocido que, al parecer, estas personas habrían sido retenidas por el grupo ilegal Disidencias del frente 36 , lideradas por alias “Primo Gay”, ya que habían llegado a la zona a trabajar en un invernadero, que es a lo que se dedican las víctimas. Por lo menos algunas personas del territorio confirmaron que sí fueron vistos en Briceño. Por ahora, todo es materia de investigación para determinar el paradero de estas dos personas.

La familia solicita que, si los ven o llegan a saber de ellos, informen a las autoridades, ya que están con la incertidumbre de no saber qué pasó con ellos.