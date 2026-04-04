El asesinato del conductor de alias ‘Primo Gay’ habría motivado el ataque con explosivo en Briceño

Briceño- Antioquia

El ataque con explosivo en Briceño la noche del viernes, que deja cuatro motos destruidas, daños estructurales y dos policías lesionados, parece que tiene una razón y es la que están manejando fuentes de inteligencia. Todo se habría motivado por un homicidio reportado al mediodía del jueves santo en esa población del Norte de Antioquia.

Caracol Radio conoció que el ataque a la policía sería una retaliación del máximo cabecilla del frente 36, alias Primo Gay , ya que este señala a la institución castrense de no hacer el acompañamiento a un herido que era evacuado en ambulancia desde esa población hacia Yarumal y que terminó asesinado.

¿Qué pasó?

El día jueves 2 de abril, Yonny Alexander Jaramillo Mora, de 24 años, sufrió un accidente de tránsito en Briceño. Fue trasladado al hospital local, pero por la gravedad de las lesiones tenía que ser trasladado a otro centro de mayor nivel. Presuntamente, allegados al lesionado solicitaron acompañamiento de la policía, pero porque la zona es catalogada como roja y de alto riesgo, este acompañamiento no se hizo. Sin embargo, ante la gravedad de las lesiones, el traslado se hizo, pero cuando la ambulancia transitaba por la zona rural conocida como Moravia, a escasos 20 minutos del área urbana, hombres armados interceptaron el carro y atacaron a tiros al herido, causándole la muerte. El hombre recibió disparos en la cabeza, tórax, abdomen y la pierna izquierda y mano derecha.

¿Quién era la víctima?

Caracol Radio indagó sobre esta persona y, según las fuentes, sería integrante del frente 36 y subalterno directo de alias Primo Gay, ya que se le señala de ser el conductor de confianza del cabecilla. Esta relación con el fallecido parece que llenó de ira al guerrillero y lanzó acusaciones contra los uniformados; ante esto, habría ordenado el ataque contra la estación de policía con el saldo ya conocido.

Esta información hace parte del proceso investigativo, pero al parecer, lo antes relatado fue lo que desencadenó en este reciente hecho violento.

¿Quiénes mataron al conductor de Primo Gay?

Por ahora se desconoce con certeza quiénes son los responsables de atacar a bala Yonny Alexander Jaramillo Mora, ya que en ese territorio también hace presencia el Clan del Golfo y la Guerrilla Campesina Los Cabuyos, estos dos grupos en guerra contra el frente 36 de las disidencias.