Restablecen servicio de pasaportes en Medellín tras fallas en plataforma nacional

Medellín

El servicio de expedición de pasaportes en Medellín fue restablecido este viernes 10 de abril, luego de varios días de suspensión ocasionados por fallas en la plataforma nacional de la Cancillería.

La Gobernación de Antioquia informó que, tras la normalización del sistema SITAC, se reactivó la atención al público en la Oficina de Pasaportes, permitiendo nuevamente adelantar este trámite en el departamento.

La interrupción del servicio que permite a los viajeros hacer su tránsito desde y hacia el exterior en el país, se había presentado por problemas técnicos a nivel nacional en la plataforma, lo que obligó a cancelar temporalmente las citas programadas.

Reactivación de la expedición de pasaportes

Frente a la problemática, la administración departamental indicó que actualmente se avanza en la reprogramación de los usuarios afectados, con el fin de garantizar que todos puedan acceder al servicio.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas que tenían citas asignadas durante la contingencia para que revisen sus correos electrónicos, donde recibirán la información correspondiente al nuevo agendamiento.

La Gobernación de Antioquia invitó a utilizar los canales virtuales y las líneas de atención al usuario habilitadas: 604 409 90 00 y 01 8000 4 19000 para cualquier solicitud.