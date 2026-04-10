Personería de Bahía Solano denuncia emergencia ambiental por incendios en basural a cielo abierto

Bahía Solano, Chocó

La Personería de Bahía Solano, Chocó, denunció la grave situación ambiental que enfrenta el municipio en los últimos días debido a incendios en el botadero de basura a cielo abierto, provocado, al parecer, por altas temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados.

Según la entidad, la comunidad se encuentra en alerta por el fuerte humo tóxico que se extiende a más de 18 kilómetros, alcanzando el corregimiento de El Valle. Esta situación está afectando a niños y adultos mayores del casco urbano y de los caseríos aledaños, además de restringir las operaciones aéreas en el Aeropuerto José Celestino Mutis, ubicado a 3 kilómetros de la cabecera municipal.

De acuerdo con Carlos Mario Cardona, personero de Bahía Solano, se han realizado solicitudes en materia de infraestructura para la construcción de un relleno sanitario que permita contrarrestar los riesgos y las afectaciones causadas por la contaminación de líquidos tóxicos y malos olores, generados por la descomposición de residuos orgánicos.

Comité de prevención del riesgo

La comunidad hace un llamado a la Gobernación del Chocó y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que apoyen al municipio con la mitigación de esta situación, ya que, a pesar de los esfuerzos de la Alcaldía Municipal, no se cuenta con la maquinaria ni los recursos necesarios.

“No contamos con la maquinaria necesaria. El Cuerpo de Bomberos ha estado haciendo humanamente lo posible por contrarrestar la situación, pero tampoco dispone de los equipos requeridos. Desde la Personería Municipal hacemos un llamado al Gobierno nacional para que brinde apoyo al municipio de Bahía Solano y así afrontar esta crisis ambiental que está afectando la salud y el derecho a un medio ambiente sano”, señaló el personero.

Es importante resaltar que varias personas presentan afectaciones graves en su salud. Se han incrementado los problemas respiratorios, las infecciones oculares, entre otras complicaciones, lo que afecta la calidad de vida de más de 13.000 personas que residen en el territorio.