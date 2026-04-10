125 municipios de Antioquia iniciarán el mes de la niñez con más de 700 actividades lúdicas Foto: Gobernación de Antioquia

Antioquia

En el marco de la estrategia “Juguemos en Modo Antioqueño”, la Gobernación de Antioquia da inicio al Mes de la Niñez, con 700 actividades en los 125 municipios del departamento.

Esta estrategia está liderada por la primera dama de Antioquia, también hace parte el programa Arrullos Antioquia, que atiende a la primera infancia y sus familias, con más de 600 encuentros pedagógicos y lúdicos en los municipios donde tiene presencia.

Durante el mes de abril, los niños podrán disfrutar de actividades que contemplan el arte, la música, como juegos en donde los niños a medida que se divierten, aprenden y fortalecen los vínculos familiares.

“Hacemos un llamado a los municipios, a las familias y a todas las instituciones para que nos unamos en un mismo propósito: hacer de nuestro departamento un territorio para jugar, donde escuchar a la niñez sea una prioridad y donde compartir en familia fortalezca nuestros vínculos”, epuso la primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao.

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Agenda de actividades destacadas:

Firma del pacto por la niñez: Próximo 22 de abril en Rionegro, como un compromiso orientado a fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes.

Próximo 22 de abril en Rionegro, como un compromiso orientado a fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes. Festival “Juguemos en Modo Antioqueño” : Se celebrará el 24 de abril con actividades recreativas y culturales en Chigorodó y Donmatías.

: Se celebrará el 24 de abril con actividades recreativas y culturales en Chigorodó y Donmatías. La Nave Kids : Cantante por un día el 10, 15 y 24 de abril en Apartadó, Medellín y Chigorodó.

: Cantante por un día el 10, 15 y 24 de abril en Apartadó, Medellín y Chigorodó. Mi escuela, territorio de juego : San Pedro de Urabá, Turbo, San Rafael y Salgar el 13, 14, 21 y 24 de abril.

: San Pedro de Urabá, Turbo, San Rafael y Salgar el 13, 14, 21 y 24 de abril. Festival de Juegos Tradicionales y de la Calle : Olaya, corregimiento Llanadas el 17 de abril.

: Olaya, corregimiento Llanadas el 17 de abril. Pequeños pasos que danzan : Medellín, 29 de abril.

: Medellín, 29 de abril. En Arrullos Jugamos en Modo Antioqueño: actividades en 87 municipios del 7 al 30 de abril.

La Gobernación de Antioquia destaca que esta estrategia busca promover los juegos lúdicos en espacios como el hogar, la escuela, los espacios protectores y así fortalecer el aprendizaje de los niños en todos los ámbitos de su vida.