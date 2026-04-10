¿Por qué fue reemplazado Mosquera Marmolejo ante Peñarol? Esto dijo el arquero de Santa Fe

Independiente Santa Fe debutó en el Grupo E de la Copa Libertadores con un empate 1-1 ante Peñarol, en un juego que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital del país.

Una de las grandes sorpresas en el once titular de Pablo Repetto fue la presencia de Andrés Mosquera Marmolejo, quien se encontraba recuperando de una lesión muscular. Pese a ser titular, el portero fue reemplazado para la etapa complementaria.

Al final del partido, durante el diálogo con los medios en la zona mixta, Mosquera Marmolejo reveló que la lesión que padece es un desgarro en un gemelo; no obstante, durante el calentamiento previo, se había sentido bien para ser de la partida.

“Eso era lo que habíamos hablado, lo habíamos hablado con el cuerpo médico y la parte técnica, que si en el calentamiento yo tomaba la decisión de no jugar, era la opción. Yo les dije que me sentí bien en el calentamiento”, explicó a Unido360.

No obstante, reconoció que en el segundo tiempo pidiendo el cambio debido a que la molestia volvió a presentarse. “Al final del primer tiempo, finalizando, ya les dije que sentí otra vez molestia y se tomó la decisión de salir”, comentó.

Sobre su presencia en el clásico bogotano ante Millonarios de este domingo, reseñó: “Esperemos estos tres días poder completar bien la recuperación. Yo hoy apenas estoy completando ocho días de un desgarro, no son los días que quisiera tener para la recuperación, pero voy bien. Era eso, no recaer en algo que por ahí pudiera perderme el resto de la Liga y de la Libertadores”.

Santa Fe estará haciendo las veces de visitante ante Millonarios el próximo domingo; mientras que que el próximo miércoles viajará a Sao Paulo para medirse a Corinthians, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.