Santa Fe empata con Peñarol en casa y así queda en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores

Santa Fe vs Peñarol en El Campín: así queda en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores / Colprensa

Independiente Santa Fe empató 1-1 con Peñarol en un accidentado duelo válido por la primera jornada del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. Las lesiones y la falta de eficacia de cara a portería contraria terminaron amargando el debut cardenal en El Campín.

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El cuadro cardenal se encargó de abrir el marcador a los 20 minutos de partido, cuando Omar Fernández levantó un tiro de esquina preciso que encontró el certero cabezazo de Emanuel Olivera. Ahora bien, el León se vio mermado físicamente por las lesiones en el primer tiempo de Yilmar Velásquez, Maximiliano Lovera y Andrés Mosquera Marmolejo; así como por la amonestación de Daniel Torres, la cual obligó su salida.

Bajo este complicado panorama, el elenco visitante encontró rápidamente la paridad en el segundo tiempo. Al 59′, Matías Arezo recibió un balón largo por zona izquierda, dentro del área eludió a dos marcadores y con un certero derechazo venció la resistencia del recién ingresado Weimar Asprilla.

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Al final fue igualdad en la capital colombiana entre dos equipos que mostraron cosas interesantes en este inicio del certamen continental. Previamente, Corinthians hizo la tarea y se puso líder del Grupo E, tras derrotar sin mayores inconvenientes por 0-2 al debutante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores

Pos. Equipo Puntos Diferencia 1. Corinthians 3 +2 2. Peñarol 1 0 3. Santa Fe 1 0 4. Platense 0 -2

En la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, Independiente Santa Fe visitará a Corinthians en el Neo Química Arena de Sao Paulo (15 de abril), mientras que Peñarol recibirá a Platense en el Campeón del Siglo (16 de abril).

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