Macará vs América de Cali EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la Copa Sudamericana

América de Cali llega a este compromiso internacional con el objetivo de mejorar lo hecho en la edición anterior de la Copa Sudamericana, en la que alcanzó los octavos de final. El conjunto Escarlata atraviesa una campaña aceptable en el torneo local, ubicándose en la primera mitad de la tabla y con claras posibilidades de clasificar a los cuadrangulares, tras sumar siete victorias en 15 partidos: ganó 7, empató 3 y perdió 5.

Sin embargo, no todo es positivo para el equipo caleño. La reciente derrota 2-0 ante Cúcuta Deportivo en condición de visitante encendió algunas alarmas, ya que significó su segunda caída consecutiva fuera de casa. De hecho, el rendimiento del América lejos de su estadio genera preocupación, registrando tres derrotas en sus últimas cinco salidas, con apenas dos triunfos en ese lapso.

Le puede interesar: Colombia pierde con Uruguay y así queda en la tabla de posiciones del Grupo A en Sudamericano Sub-17

Por su parte, Macará afronta un momento histórico, ya que disputará por primera vez la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En sus participaciones anteriores, en 2019 y 2021, no logró superar la fase previa, por lo que este nuevo reto representa un paso importante en su crecimiento a nivel internacional.

Más allá del resultado, el conjunto ecuatoriano buscará estar a la altura de las exigencias del torneo y darle una alegría a su afición. No obstante, llega a este compromiso tras una reciente derrota 0-1 frente a Aucas en el campeonato local, resultado que cortó una racha invicta de seis partidos, en la que había ganado 2 y empatado 4.

Así, el duelo entre América de Cali y Macará enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar y comenzar con pie derecho su camino en el escenario internacional.

Le puede interesar: Steven Gerrard desea el regreso de Luis Díaz y el fichaje de Michael Olise para Liverpool

Convocados de Macará

Convocados de América

Siga la transmisión EN VIVO del partido

Siga el minuto a minuto del partido