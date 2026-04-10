Peñarol protesta posible penalti ante Santa Fe: “Me rompió el zapato, también me lastimó la rodilla”

Santa Fe y Peñarol empataron 1-1 en el estadio El Campín de Bogotá / Colprensa.

Santa Fe y Peñarol empataron 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en juego válido por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El compromiso fue bastante intenso y contó con una gran polémica.

En la recta final del encuentro, Leonardo Fernández ingresó al área y, cuando se disponía a sacar un remate a puerta, fue bloqueado por el defensa Víctor Moreno, quien hizo una fuerte entrada con los dos taches por delante.

El árbitro del encuentro, el central venezolano Jesús Valenzuela, no sancionó penalti; de igual manera, tampoco recibió algún llamado desde el VAR para revisar la acción.

Fernández protestó

Al final del partido, el protagonista de la acción para Peñarol, Leonardo Fernández, reclamó por el penalti. El jugador abandonó el encuentro con una rodilla vendada, explicando que se debió al impacto

“Me rompió el zapato, también me lastimó la rodilla, porque cuando voy a patear, él se tira de una manera desmedida, que es lo que estábamos conversando recién. Yo creo que queda eso, que fue una manera desmedida, que me llegó a conectar, más allá que juega la pelota, y la forma en que se tira fue bastante dura”, declaró en diálogo con 360 Unido.

Santa Fe estará haciendo las veces de visitante ante Millonarios el próximo domingo; mientras que que el próximo miércoles viajará a Sao Paulo para medirse a Corinthians, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.