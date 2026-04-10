Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana: así quedó con el empate de América en casa de Macará / @AmericadeCali

Este jueves 9 de abril, América de Cali disputó su primer partido en la Copa Sudamericana 2026. Lo hizo en el Estadio Bellavista de Ambato frente al modesto Macará de Ecuador, compromiso que terminó igualado a un tanto (1-1).

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Aunque los dueños de casa abrieron tempranamente el marcador con autogol de Josen Escobar a los 13 minutos, acción que tuvo que ser revisada en el VAR por posible mano en ataque y supeusto fuera de lugar, los colombianos encontraron la paridad definitiva al 25′, con un certero ramate rasante dentro del área de Daniel Valencia.

Si bien los dirigidos por David González mejoraron por completo en el segundo tiempo y dominaron las opciones ofensivas, les faltó el puntazo final para llevarse la victoria en condición de visitante.

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Paridad que se suma al empate 1-1 que previamente protagonizaron Alianza Atlético de Perú y Tigre de Argentina en el Estadio Miguel Grau - Callao. Así pues, los cuatro equipos del Grupo A se encuentran con las mismas unidades en esta primera fecha de la Sudamericana.

Tabla de posiciones del Grupo A en la Copa Sudamericana

Pos. Equipo Puntos Dif. 1. Tigre 1 0 2. América de Cali 1 0 3. Alianza Atlético 1 0 4. Macará 1 0

En la segunda jornada de la Copa Sudamericana, América recibe en el Pascual Guerrero al Alianza Atlético peruano (15 de abril) y Macará visita en el Estadio José Dellagiovanna a Tigre (16 de abril).

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