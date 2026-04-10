Ordenan arresto de rector encargado de Uniatlántico por desacato a fallo de tutela

El rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, deberá cumplir una sanción impuesta por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, luego de ser declarado en desacato por no acatar una orden de tutela que exigía el reintegro de un funcionario a su cargo.

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La decisión judicial establece que el directivo de la institución deberá cumplir tres días de arresto y pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, debido al incumplimiento del fallo emitido el pasado 24 de febrero de 2026, en el que se ordenaba reincorporar a Salomón Elías Mejía Sánchez como jefe del Departamento de Gestión de Talento Humano de la institución.

El origen del caso

La tutela ordenaba el reintegro de Salomón Elías Mejía Sánchez como jefe del Departamento de Gestión de Talento Humano de la institución, cargo que ocupaba desde 2018.

Sin embargo, este año la universidad lo retiró tras declararlo insubsistente, lo que llevó al funcionario a acudir a la justicia al considerar vulnerados sus derechos fundamentales.

Incumplimiento y consecuencias

El incumplimiento de la orden judicial derivó en el incidente de desacato que hoy obliga al rector encargado a asumir las sanciones impuestas, en el marco de los mecanismos que garantizan la protección de derechos fundamentales.

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Antecedentes del rector

Cabe recordar que no es la primera vez que Rafael Castillo enfrenta un proceso de este tipo. Anteriormente, también fue vinculado a un incidente de desacato relacionado con el reintegro del exvicerrector de Bienestar Universitario, Álvaro González.