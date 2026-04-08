Aplazan imputación por escándalo de corrupción de helicópteros MI-17: habría maniobras dilatorias

Caracol Radio conoció en primicia que fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra el exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto y el contratista James Lester Montgomerie, dentro del escándalo de corrupción de los helicópteros MI -17, que destapó la Unidad Investigativa de este medio.

Las razones del aplazamiento serían posibles maniobras dilatorias para retrasar el caso.

Suárez Soto fue sometido a una cirugía y aseguró que no podía asistir de manera virtual. La Fiscalía envió la historia clínica a Medicina Legal que mediante un informe determinó que no tenía impedimentos para conectarse mediante internet a la diligencia.

Por su parte, el contratista James Lester Montgomerie, quien se encuentra en Nueva Zelanda, aseguró que la hora de la citación de la diligencia era complicada para él (3:00 de la mañana). Por lo que, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario.

La audiencia se realizará el 21 de abril a las 2:00 de la tarde.

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