Aplazan imputación por escándalo de corrupción de helicópteros MI-17: habría maniobras dilatorias
La audiencia se realizará el 21 de abril a las 2:00 de la tarde.
Caracol Radio conoció en primicia que fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra el exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto y el contratista James Lester Montgomerie, dentro del escándalo de corrupción de los helicópteros MI -17, que destapó la Unidad Investigativa de este medio.
Las razones del aplazamiento serían posibles maniobras dilatorias para retrasar el caso.
Suárez Soto fue sometido a una cirugía y aseguró que no podía asistir de manera virtual. La Fiscalía envió la historia clínica a Medicina Legal que mediante un informe determinó que no tenía impedimentos para conectarse mediante internet a la diligencia.
Por su parte, el contratista James Lester Montgomerie, quien se encuentra en Nueva Zelanda, aseguró que la hora de la citación de la diligencia era complicada para él (3:00 de la mañana). Por lo que, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario.
La audiencia se realizará el 21 de abril a las 2:00 de la tarde.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio