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08 abr 2026 Actualizado 17:52

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Justicia

Aplazan imputación por escándalo de corrupción de helicópteros MI-17: habría maniobras dilatorias

La audiencia se realizará el 21 de abril a las 2:00 de la tarde.

Moscow, Russia – May 06, 2012: Mi-8AMTSh MI-17, MI-171SH in the sky over Moscow, Russia on a background of clouds, photographed near the Kremlin

Moscow, Russia – May 06, 2012: Mi-8AMTSh MI-17, MI-171SH in the sky over Moscow, Russia on a background of clouds, photographed near the Kremlin / linkpusher

Moscow, Russia – May 06, 2012: Mi-8AMTSh MI-17, MI-171SH in the sky over Moscow, Russia on a background of clouds, photographed near the Kremlin

Jenny

Caracol Radio conoció en primicia que fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra el exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto y el contratista James Lester Montgomerie, dentro del escándalo de corrupción de los helicópteros MI -17, que destapó la Unidad Investigativa de este medio.

Las razones del aplazamiento serían posibles maniobras dilatorias para retrasar el caso.

Suárez Soto fue sometido a una cirugía y aseguró que no podía asistir de manera virtual. La Fiscalía envió la historia clínica a Medicina Legal que mediante un informe determinó que no tenía impedimentos para conectarse mediante internet a la diligencia.

Por su parte, el contratista James Lester Montgomerie, quien se encuentra en Nueva Zelanda, aseguró que la hora de la citación de la diligencia era complicada para él (3:00 de la mañana). Por lo que, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario.

La audiencia se realizará el 21 de abril a las 2:00 de la tarde.

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