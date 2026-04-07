En agosto iniciarán obras del proyecto ALO Sur y se articulará con el Metro de Bogotá

Una de las obras más importantes para Bogotá y que más expectativa genera es el proyecto ALO Sur (Avenida Longitudinal de Occidente tramo sur), que conectará a Chusacá (Sibaté) con la Calle 13 en Fontibón, con el objetivo de mejorar el acceso a la capital del país y reducir los trancones en la Autopista Sur.

En las últimas horas, se conoció una noticia importante que permitirá avanzar con este proyecto. El pasado viernes, 27 de marzo, se firmó un acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario ALO Sur S.A.S, con el propósito de que el proyecto ALO Sur se articule con la infraestructura del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

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La articulación se dará en el sector del antiguo botadero Gibraltar y, según se ha conocido, el concesionario asumirá el costo de los estudios, diseños, obras, operación y mantenimiento que implique esta articulación.

“El proyecto ALO Sur contará con los estudios y diseños de todo el proyecto implementados con la normatividad vigente en los componentes de señalización vial y sistemas de contención vehicular”, explicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

En agosto iniciarán obras del proyecto ALO Sur

Según el acuerdo, el inicio de la fase construcción del proyecto vial con plazo de 4 años, se prevé para agosto de 2026. “Así y de conformidad con los acuerdos de las partes, el inicio de la fase construcción del proyecto vial con plazo de 4 años, se prevé para agosto de 2026”,dijo el presidente de la ANI.

Este proyecto vial comprende la construcción de un nuevo eje vial en doble calzada de 24.5 kilómetros entre la intersección Chusacá y la intersección Calle 13 y la rehabilitación y mantenimiento del corredor vial existente.

La ejecución del proyecto se realizará de manera gradual. Dentro de los dos primeros años de construcción se entregará la calzada oriental (Unidades funcionales 1, 2 y 3), la cual entrará en operación en sentido bidireccional.

En los siguientes dos años se avanzará en la construcción de la calzada occidental (Unidades Funcionales 4, 5 y 6), completando así el proyecto; incluyendo puentes, drenajes, dos estructuras de paso a desnivel y alamedas peatonales y ciclorrutas.

El proyecto ALO Sur ya cuenta con licencia ambiental

En enero de este año, se conoció que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) modificó la licencia ambiental de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), en un segmento de 9,5 kilómetros comprendido desde el estribo norte del puente sobre el Río Bogotá hasta la intersección con la Calle 13 en Bogotá.

Con esta decisión, el proyecto ALO Sur ha podido avanzar. Es importante mencionar que la CAR contará con un plan de manejo ambiental y un plan de seguimiento y monitoreo con medidas ambientales.

“Claramente el ambiente siempre será la prioridad, pero también garantizar y facilitar el desarrollo de las ciudades y las soluciones a las problemáticas de la movilidad, es parte de la responsabilidad de las instituciones estatales”, dijo el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.