Bogotá colapsa por protesta de trabajadores del Metro: más de 15 mil personas afectadas

Bogotá D.C

A las 8:30 de la mañana de este lunes 6 de abril iniciaron los bloqueos en la Autopista Sur con Calle 16 Sur, a la altura de la estación de Transmilenio Sena.

Varios trabajadores de la Primera Línea del Metro de Bogotá protestaron porque desde la concesión les debían el salario desde hace unos días.

Los manifestantes se desplazaron hasta la Avenida Primero de Mayo con NQS, bloqueando el carril mixto y el carril exclusivo de Transmilenio por lo que el tráfico colapsó en plena hora pico y afectó el servicio de transporte público.

Desde Transmilenio decidieron activar el contraflujo de la flota troncal y realizar desvíos en sentido norte-sur por el sector de Matatigres y sur-norte por costado oriental en la Calle 30 sur.

Los gestores de Diálogo del Distrito llegaron al punto y trataron de llegar a un acuerdo con los manifestantes, pero no lograron desbloquear el corredor.

Más de 15 mil usuarios de Transmilenio fueron los afectados y muchos se bajaron de los buses ante el colapso de la vía que no se movía.

Ante la insistencia de los manifestantes de seguir bloqueando la vía, se terminó la etapa de diálogo y llegó la UNDMO a restablecer la movilidad.

Las autoridades intervinieron, pero uno de los manifestantes que al parecer sería trabajador del Metro atacó en dos ocasiones dos buses de Transmilenio con pasajeros. Lanzó piedras contra los vidrios de los articulados.

¿Qué responde el Metro?

La Empresa Metro se pronunció sobre las demoras en los pagos de los salarios de los trabajadores y aseguró que está relacionado con el subcontratista de Inacar, Gragontec.

En el punto se llevaron a cabo mesas de diálogo entre las partes para tomar lista de los trabajadores afectados para llegar a un acuerdo.