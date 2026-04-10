Dron explosivo destruye vivienda en zona rural de San Calixto, Norte de Santander
El ataque no dejó víctimas.
Norte de Santander.
Un nuevo hecho de violencia se registró en la vereda Sinaí, en el municipio de San Calixto, muy cerca del casco urbano de El Tarra, donde un dron cargado con explosivos fue utilizado para atacar una vivienda.
De acuerdo con la información conocida, el artefacto no tripulado fue visto por las personas que se encontraban dentro de la casa, quienes al percatarse del riesgo corrieron a buscar refugio, logrando ponerse a salvo segundos antes de la detonación.
La explosión destruyó por completo la vivienda, causando pérdidas materiales totales para la familia afectada.
Pese a la magnitud del ataque, no se reportaron personas lesionadas.
En menos de una semana se han registrado dos ataques bajo esta modalidad, lo que ha incrementado el temor entre la población civil del Catatumbo.