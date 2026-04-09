Petro culpa al alcalde de El Tarra por colegio que no ha sido habilitado por falta de servicios

El presidente Gustavo Petro respondió a la primicia de la unidad investigativa de caracol Radio sobre el colegio/universidad que tras cuatro meses de ser inaugurado, no ha podido ser habilitado por carencia de agua potable, alcantarillado y el servicio de luz.

Señaló que fue el alcalde del municipio, Eyder Robles, el que incumplió su compromiso de entregar los servicios públicos al colegio-universidad, que entregó el Gobierno como parte de sus compromisos con la región del Catatumbo.

“El alcalde del Tarra incumplió su compromiso de entregar los servicios públicos al colegio/universidad entregado por mi gobierno para la construcción de la Paz en la región”, señaló el presidente.

Agregó que: “El pacto por el Catatumbo implica movilización y activación de la ciudadanía para que se garanticen sus derechos fundamentales”.