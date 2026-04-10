Cursos gratis de Excel en el SENA: cómo inscribirse a programas virtuales de hasta 48 horas

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continúa ampliando su oferta educativa gratuita con cursos virtuales de Excel dirigidos a estudiantes, trabajadores y personas que buscan fortalecer sus habilidades digitales sin costo.

Estas formaciones hacen parte de los llamados cursos complementarios, diseñados para enseñar conocimientos específicos en corto tiempo. En este caso, el enfoque está en el manejo de Microsoft Excel, una herramienta clave en entornos académicos y laborales por su capacidad para organizar, analizar y visualizar datos.

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Cursos virtuales de Excel gratis en el SENA

Dentro de su plataforma educativa, el SENA ofrece distintos programas enfocados en el uso de Excel, con contenidos que van desde lo básico hasta niveles avanzados. La duración de estos cursos puede ser de hasta 48 horas, dependiendo del nivel y la intensidad.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Excel avanzado para gestión estratégica de información

Manejo de datos con Excel en entornos organizacionales

Herramientas Microsoft Office 2016: Excel

Uso de Excel y Access en procesos administrativos

Cursos integrales de Word, Excel e internet

Estos programas hacen parte del área de tecnologías de la información y están orientados a mejorar competencias prácticas que son altamente demandadas en el mercado laboral.

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¿Dónde encontrar los cursos del SENA?

Los interesados pueden consultar toda la oferta académica a través de la plataforma oficial del SENA, conocida actualmente como Betowa (antes Sofía Plus). Allí se concentran los programas disponibles en modalidad virtual, presencial y a distancia.

En el portal, los usuarios pueden aplicar filtros por duración, nivel de formación, área de conocimiento y modalidad, lo que facilita encontrar cursos ajustados a sus necesidades.

Paso a paso para inscribirse a cursos del SENA

El proceso de inscripción es sencillo y completamente en línea. Para aplicar a uno de estos cursos, siga estos pasos:

1. Ingrese al sitio web oficial del SENA (Betowa).

2. Seleccione la modalidad de su preferencia: virtual, presencial o a distancia.

3. Utilice el buscador para escribir palabras clave como “Excel”.

4. Revise la información del curso (duración, requisitos y contenidos).

5. Haga clic en “Inscribirme”.

6. Inicie sesión o cree una cuenta en la plataforma.

7. Complete el proceso siguiendo las instrucciones del sistema.

Una vez finalizada la inscripción, el sistema confirmará si su postulación fue exitosa.

El dominio de herramientas como Microsoft Excel se ha convertido en una habilidad esencial en múltiples sectores. Desde la creación de bases de datos hasta la automatización de procesos, este software permite optimizar tareas y tomar decisiones basadas en información organizada.