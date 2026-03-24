SENA tiene vacantes de teletrabajo con y sin experiencia: Pagan entre $1.500.000 y $5.500.000

Imagen ilustrativa de una persona analizando la hoja de vida de un aspirante (Crédito: Getty Images). Arriba a la izquieda: Logo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Crédito: SENA)

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha abierto recientemente varias vacantes para que los colombianos se postulen a opciones tanto para personas que empiezan su vida laboral (0 meses de experiencia) como para quienes ya tienen bagaje en su área profesional.

Algunos de los anuncios estarán abiertos hasta el 31 de marzo, mientras otros alrededor del 4 o 5 de abril y los últimos hasta el 25 de tal mes.

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Estas ofertas podrán accederse por medio de la Agencia Pública de Empleo (APE), una plataforma gratuita autorizada por el Ministerio de Trabajo que conecta a los ciudadanos con entidades públicas y empresas privadas que ofrecen estas oportunidades.

Entre las vacantes ofertadas, se encuentran:

Representante de servicio especializado

Regente de farmacia

Agente de ventas en publicidad

Analista de datos

Ingeniero de sistemas e informática

Soldador

Agente de seguros

Todas las vacantes cuentan con opción de teletrabajo, por lo que quienes quieran aplicar tendrán mayores facilidades a la hora de cumplir con sus labores dentro de la empresa. También cabe añadir que para postularse no es necesaria la libreta militar ni se tendrá en cuenta su estado civil.

Los salarios rondan entre $1.500.000 y $5.500.000, dependiendo de los requerimientos técnicos necesarios para ejercer el cargo ofrecido.

Aun así, acótese que los horarios y ciudades en donde se llevarán a cabo estas labores son distintos, así que deberá analizar los detalles de la opción de su preferencia para definir si es idónea para su postulación.

Cómo postularse a la convocatoria de teletrabajos del SENA

Para aplicar a estas ofertas laborales de teletrabajo y las próximas que anuncie el SENA, siga estos pasos:

Registro de hoja de vida: Quienes deseen postularse deben crear una cuenta en la plataforma de la APE. Esto se hace ingresando al portal y seleccionando la opción de personas para registrar o actualizar la hoja de vida.

Quienes deseen postularse deben crear una cuenta en la plataforma de la APE. Esto se hace ingresando al portal y seleccionando la opción de personas para registrar o actualizar la hoja de vida. Acceder al buscador de ofertas: Una vez dentro, el usuario puede acceder al buscador general o al módulo que permite filtrar por vacantes que no requieren experiencia. Ahí debe seleccionar la casilla “Teletrabajo” y aparecerán las vacantes mencionadas.

Una vez dentro, el usuario puede acceder al buscador general o al módulo que permite filtrar por vacantes que no requieren experiencia. Ahí debe seleccionar la casilla “Teletrabajo” y aparecerán las vacantes mencionadas. Revisar detalles de la vacante: Cada oferta incluye información sobre salario, tipo de contrato, requisitos y la fecha límite de inscripción.

Cada oferta incluye información sobre salario, tipo de contrato, requisitos y la fecha límite de inscripción. Postulación: Si cumple con los requisitos del cargo seleccionado, el aspirante puede dar clic en “postularme” para enviar su hoja de vida a la empresa interesada.

Recomendaciones para aplicar en APE- SENA

Mientras estos espacios estén abiertos, tendrá la oportunidad para mejorar su hoja de vida y prepararse para la entrevista en caso de postulación. Se le recomienda durante este proceso:

Aplicar lo antes posible desde el momento en que la vacante se publica. Algunos de estos puestos tienen de momento menos de 5 aspirantes, por lo que tiene buenas posibilidades de continuar en el proceso.

Revisar constantemente el portal oficial para ver nuevas oportunidades o actualizaciones. También esté pendiente de los métodos de contacto que ofrezca (revise el spam de su correo electrónico o si tiene bloqueadas llamadas provenientes de anónimos en su celular).

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