Sigue en firme proceso contra Sandra Ortiz por caso UNGRD: jueza rechazó solicitud de preclusión

La juez octava Penal del Circuito Especializado de Bogotá negó la solicitud de preclusión que hizo la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, procesada por su presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por su supuesto papel de “mensajera” en el pago de los sobornos.

Esto significa que sigue en firme el proceso contra Ortiz, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

“En relación con la solicitud encaminada a que se decrete la preclusión por inexistencia del hecho investigado respecto del punible de tráfico de influencias de servidor público, considera el despacho que el propósito del defensor no fue alcanzado, toda vez que, lejos de un contenido objetivo que persuada en tal sentido, la argumentación planteada es susceptible de valoraciones y análisis de talante subjetivo, los cuales no pueden realizarse en sede de preclusión".

Se negó la solicitud de preclusión de la defensa de Ortiz

La misma negativa se extiende a la solicitud de preclusión para el punible de lavado de activos, pues frente al particular pedimento cuyo fundamento se centró en que desapareció el delito subyacente, el despacho le recuerda a la defensa que cada tipo penal goza de independencia y autonomía en cuanto al marco fáctico que lo sustenta”, se lee en la decisión.

“El despacho concluye que no se configura el presupuesto objetivo de la causal tercera de preclusión prevista en el artículo 332 del C.P.P. consistente en la inexistencia del hecho investigado. En consecuencia, se negará la preclusión solicitada por la defensa dentro de la investigación que se adelanta en contra de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova, frente a la presunta comisión de los delitos de Lavado de activos y Tráfico de influencias de servidor público, y, por ende, la actuación deberá continuar en su fase de juzgamiento”, señaló la juez.

Así fue la solicitud de preclusión

El pasado 11 de febrero, la defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, le pidió a la juez octava Penal Especializada de Bogotá que precluya la investigación que se adelanta contra Ortiz, específicamente por el delito de tráfico de influencias, esto en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La solicitud la hizo en medio de la audiencia preparatoria de juicio contra Ortiz Nova, por lo que el sentido de la diligencia cambió.

El abogado Mauricio Camacho Fernández, defensor de Ortiz, aseguró en medio de la audiencia que tanto la imputación de cargos como la sustentación del escrito de acusación han tenido más de 10 modificaciones en los hechos sobre los que se fundamenta el delito de tráfico de influencias.

También dijo que su cliente no cometió dicho delito ni que los hechos narrados por la Fiscalía ocurrieron.

La Fiscalía se pronunció

Por su parte, la fiscal María Cristina Patiño, jefe del equipo de investigación del macrocaso de la UNGRD, aseguró que la Fiscalía sí tiene elementos materiales probatorios que demostrarían la presunta responsabilidad de Ortiz en los hechos.

La Fiscalía llamó a juicio a Sandra Ortiz por el desfalco a la UNGRD.

