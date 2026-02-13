Corrupción UNGRD: defensa de Sandra Ortiz pidió conocer el historial crediticio de un exsenador

Justicia

La defensa de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le pidió a un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que le autorice a obtener información de reserva financiera de un excongresista que habría sido clave en el entramado.

La petición la hizo el abogado Mauricio Camacho, apoderado de Ortiz, quien argumentó que el exsenador habría sido el “prestamista” del dinero con el que se habrían pagado los sobornos a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Se trata del exsenador liberal Pedro Castro, oriundo del Valle del Cauca y quien, al parecer, en el año 2023 le habría prestado a Sneyder Pinilla 4.000 millones de pesos para supuestamente pagar los sobornos a los congresistas que a cambio votarían a favor de las reformas sociales de Petro.

Dicho préstamo supuestamente se habría concedido con ciertas condiciones, entre ellas el interés del 2,3 % de intereses mensuales entre el 11 y el 13 de octubre de 2023.

Precisamente, la Fiscalía sostiene que en dichas fechas, Ortiz habría sido la “mensajera” del pago de los sobornos a Name y a Calle. Todo esto, al parecer, siguiendo órdenes de Carlos Ramón González, quien hoy permanece prófugo de la justicia en Nicaragua, país que le otorgó un asilo.

La solicitud del abogado Camacho consiste en que pueda acceder a los informes financieros sobre la vida crediticia del exsenador Castro.

La hipótesis que pretende demostrar el abogado de Ortiz con el acceso a la información reservada es que su clienta no tuvo nada que ver con este caso de corrupción.

Se espera que este viernes 13 de febrero continúe la audiencia.

Solicitud de preclusión

La defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, le pidió a la juez octava Penal Especializada de Bogotá que precluya la investigación que se adelanta contra Ortiz, específicamente por el delito de tráfico de influencias, esto en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La solicitud la hizo en medio de la audiencia preparatoria de juicio contra Ortiz Nova, por lo que el sentido de la diligencia cambió.

El abogado Mauricio Camacho Fernández, defensor de Ortiz, aseguró en medio de la audiencia que tanto la imputación de cargos como la sustentación del escrito de acusación han tenido más de 10 modificaciones en los hechos sobre los que se fundamenta el delito de tráfico de influencias.

También dijo que su cliente no cometió dicho delito ni que los hechos narrados por la Fiscalía ocurrieron.

Fiscalía

Por su parte, la fiscal María Cristina Patiño, jefe del equipo de investigación del macrocaso de la UNGRD, aseguró que la Fiscalía sí tiene elementos materiales probatorios que demostrarían la presunta responsabilidad de Ortiz en los hechos.

Igualmente, la Procuraduría, como representante de la sociedad, señaló que esta solicitud es contraria a los requisitos que exige la ley para precluir las investigaciones.

Por último, la juez octava Penal Especializada de Bogotá suspendió la audiencia y la convocó para el próximo 4 de marzo para anunciar su decisión sobre este caso.