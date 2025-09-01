Corrupción UNGRD: Fiscalía llama a juicio a Sandra Ortiz por tráfico de influencias y lavado de activo

La Fiscalía acusó formalmente a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz Nova, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Las pruebas en su contra dan cuenta de que, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, transportado y entregado la suma, correspondiente al pago de coimas, al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name,hoy preso, junto al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, en la cárcel La Picota de Bogotá, por este mismo caso.Se