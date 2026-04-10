Aldair Quintana sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia: esto reveló

¡Noche de ensueño para Aldair Quintana! El experimentado guardameta fue gran figura en el empate que salvó Independiente del Valle en su visita a Rosario Central, por la primera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

Quintana, reciente fichaje del cuadro ecuatoriano luego de brillar con Atlético Bucaramanga, completó una magistral presentación al mantener su portería en cero y protagonizar nueve atajadas junto con seis despejes.

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Finalizado el compromiso en el Estadio Gigante de Arroyito, el meta ibaguereño se mostró feliz por su rendimiento y el resultado conseguido, a pesar de haber jugado con uno menos desde el minuto 60 por la expulsión de Junior Sornoza.

“Estamos en una posición en la que no se puede errar, porque normalmente un error tuyo termina en gol. Tuve una gran noche en lo personal, el grupo también y nos llevamos un gran punto... Era fundamental sumar, el punto es bueno. Jugar con uno menos es complejo, y más ante este tipo de rival”, sentenció inicialmente ante los medios de comunicación en zona mixta.

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Y complementó respecto al ajustado calendario que tiene por delante: “Vamos paso a paso. El domingo tenemos un partido por la LigaPro y después otro de local por Libertadores, que yo considero que, si hacemos respetar nuestra casa, seguramente este punto nos va a servir mucho”.

Finalmente destacó la labor de Wilmar Roldán a lo largo del encuentro internacional, asegurando que “es un gran árbitro” y admitiendo que “el arbitraje en general estuvo bien”.

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Aldair Quintana sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia

Por otro lado, Aldair Quintana manifestó su deseo de disputar la próxima Copa del Mundo con la Selección Colombia y advirtió que los buenos rendimientos internacionales lo llevarán a entrar en el radar del seleccionador Néstor Lorenzo.

“Sueño poder ir a la Selección, hay que seguir trabajando por ello y tener este tipo de actuaciones te pueden acercar”, sentenció el futbolista de 31 años, que durante la era Carlos Queiroz fue acercado a los microciclos del combinado nacional.

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Es preciso recordar que este buen momento de Aldair llega justo en un periodo de duda respecto al guardián del arco de la Tricolor. El titular Camilo Vargas no ha tenido un inicio de año destacado, Álvaro Montero, que venía brillando con Vélez, tuvo errores importantes en los últimos amistosos internacionales y David Ospina ha tenido más críticas que elogios en Atlético Nacional.