¿A qué horas juega Luis Díaz en St. Pauli vs Bayern Múnich por la Bundesliga? Fecha y hora del duelo. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images) / David Ramos - UEFA

El Bayern Múnich de Luis Díaz vuelve a tener actividad en la Bundesliga. Luego de haber protagonizado una histórica victoria por 1-2 frente al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, el equipo bávaro regresa al torneo local para mantener su diferencia como sólido líder de la clasificación.

Su rival en la jornada 29 del certamen alemán será el St.Pauli, equipo que está luchando por mantener su lugar en primera división y que por ahora cuenta con cuatro puntos de ventaja respecto a los puestos de descenso.

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Teniendo en cuenta el rival y el apretado calendario por cuenta de la Champions, se espera que el entrenador Vincen Kompany le dé rotación a su nómina y con ello arme un once titular con varios suplentes. En este orden de ideas, habrá que esperar si Lucho mantiene regularidad o se le otorga descanso.

Es preciso recordar que Luis Díaz en esta temporada liguera suma 15 goles y 11 asistencias en 26 encuentros disputados, lo que da un promedio de participación de gol por partido. Números brillantes para el extremo nacido en la Guajira.

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¿A qué horas juega Luis Díaz en St. Pauli vs Bayern Múnich por la Bundesliga?

El partido entre St. Pauli y Bayern Múnich, correspondiente a la fecha 29 de la Bundesliga 2025-26, se jugará este sábado 11 de abril en el Millerntor-Stadion a partir de las 11:30 de la mañana.

El equipo bávaro es líder con 73 unidades, mientras que el cuadro de Hamburgo ocupa la decimosexta casilla con 25 puntos.

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