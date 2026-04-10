Kevin Viveros se postula como el mejor delantero del Campeonato Brasileño

El arranque de temporada de Kevin Viveros no pasa desapercibido en el fútbol brasileño. El delantero colombiano se ha convertido en una de las piezas más determinantes de Athletico Paranaense , liderando el ataque de su equipo y posicionándose entre los máximos artilleros del Brasileirao.

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Con seis anotaciones en lo que va del curso (cinco de ellas en liga), el atacante no solo responde con números, sino también con una confianza que respalda su presente. En diálogo con Globo Esporte, Viveros no dudó en colocarse en la cima de los delanteros del campeonato cuando le pidieron elegir a los mejores: “Primero yo, Kevin Viveros. Mi compañero y amigo Vitor Roque del Palmeiras, un jugador muy bueno, y Pedro del Flamengo. Ese chico también es muy bueno”.

La seguridad del colombiano fue aún más evidente cuando le preguntaron directamente si se consideraba el mejor: “Sí, por supuesto”, respondió entre risas, dejando claro el momento de convicción que atraviesa.

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Más allá de sus goles, Viveros también destacó el crecimiento de los futbolistas colombianos en el fútbol brasileño, una liga que calificó como exigente y de difícil adaptación. En su caso, ese proceso parece haber sido más rápido de lo esperado. “Me llena de orgullo, porque es una liga muy difícil, a la que cuesta adaptarse, pero todos los que están en los equipos del Brasileirao lo están haciendo muy bien ya me siento cómodo aquí, la adaptación no fue tan difícil, me recibieron muy bien y eso se refleja en la cancha”, explicó.

El delantero vive así uno de los mejores momentos de su carrera, combinando rendimiento, protagonismo y ambición. Su siguiente reto será este domingo, cuando su equipo reciba a Chapecoense, en un duelo donde buscará seguir respaldando con goles su atrevida —pero cada vez más sustentada— afirmación.